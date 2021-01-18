Полет формальный: какие страны открыты для россиян

Страны, с которыми восстановлено авиасообщение
С августа 2020 года Россия начала возобновлять международное авиасообщение. На сегодняшний день открыта граница с Абхазией, Белоруссией, Египтом, Казахстаном, Киргизией, Кубой, Мальдивами, ОАЭ, Сейшельскими островами, Сербией, Танзанией, Турцией, Швейцарией, Эфиопией, Южной Кореей и Японией. Но попасть в некоторые из этих стран по-прежнему можно только при наличии вида на жительство или специально оговоренных причин для поездки. До недавнего времени можно было улететь в Великобританию, однако авиасообщение с этой страной пока приостановлено из-за нового британского штамма коронавируса.
Сербию и Абхазию туристы из России могут посещать свободно — никаких ограничений на въезд нет, справки об отсутствии коронавируса не нужны.
Чтобы попасть в Белоруссию, Казахстан и Киргизию, нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета (в Казахстане при отсутствии теста придется провести две недели в карантине). Для въезда в Танзанию и Турцию понадобится не только предъявить отрицательный тест, но и заполнить специальную форму — Health Form.
Для въезда в Египет туристам необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус и международную медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение COVID-19.
По прибытии на Кубу пассажиры должны заполнить специальную форму о состоянии своего здоровья, пройти термометрию и сдать бесплатный ПЦР-тест, а также иметь медстраховку.
Справка об отсутствии COVID-19 и заполненная декларация о состоянии здоровья (за 24 часа до вылета) понадобятся и тем, кто планирует путешествие на Мальдивы; кроме того, нужно будет подтвердить бронь в отеле (во время отдыха можно проживать только одном отеле) и авиабилеты в обе стороны.
Чтобы прилететь в ОАЭ, российскому туристу необходимо иметь на руках справку об отсутствии коронавируса, сделанную за 96 часов до прилета, и медстраховку, а перед полетом распечатать и заполнить две формы — о состоянии здоровья и подтверждающую, что вы загрузите приложение COVID-19 DXB.
Для въезда в Эфиопию понадобится отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 120 часов до прилета (кроме детей до 12 лет и транзитных пассажиров).
Сейшельские острова на днях открылись для всех туристов, которые привились от коронавируса, но россиян официально не пускают — Россия пока не входит в список благополучных с эпидемиологической точки зрения стран. Поэтому добираться туда очень дорого: никто из российских авиакомпаний прямых рейсов на Сейшелы пока не заявлял. Несмотря на это, туристы из России все же могут попасть на острова: если предварительно отбудут двухнедельный карантин в одной из «безопасных» стран, прилетят на бизнес-джете (в этом случае нужен ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до вылета) или прибудут на яхте и будут проживать на ней.
Туристические поездки в Швейцарию, Южную Корею и Японию пока запрещены.
Страны, разрешившие въезд туристов из России
Границы этих стран для граждан России открыты, но добраться до них сложно из-за отсутствия прямых рейсов.
Армения. По прибытии необходимо предоставить документ об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до прилета — иначе придется отправиться на самоизоляцию.
Бразилия. Иностранцы, планирующие находиться в стране до 90 дней, должны предоставить подтверждение наличия медицинской страховки, покрывающей весь период поездки, а также справку об отсутствии COVID-19.
Греция. Границы для россиян открыты, но до 21 января действует правило об обязательном семидневном карантине по прилете. Попасть на территорию страны можно только на самолете, при себе необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, а за день по прибытия заполнить специальную электронную форму.
Доминиканская Республика. Заявила о готовности принимать туристов из России без каких-либо дополнительных документов: в стране действуют специальные протоколы по приему гостей, гарантирующие их безопасность от коронавируса.
Кения. Разрешила россиянам въезд на свою территорию без обязательного карантина. Понадобятся виза, отрицательный тест на коронавирус, сделанный за 96 часов до прилета, и заполненная заранее онлайн-форма.
Марокко. В сентябре открыла границы для туристов из стран, с которыми действует безвизовый режим, среди них — Россия. Туристам нужно будет предьявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до поездки, и документ, подтверждающий бронирование в отеле.
Мексика. Для въезда в страну с туристическими целями нужно получить визу и заполнить по прибытии анкету о факторах риска заражения коронавирусом.
Тунис. Необходим отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки, а также соблюдать двухнедельный карантин дома либо в специально выделенном отеле. Граждане, планирующие поездку в страну на пять дней и меньше, освобождаются от карантина.
Хорватия. Въезжающим в страну россиянам необходимо предьявить на границе справку об отсутствии коронавируса, а также ваучер на проживание.
Черногория. Россия вошла в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну без дополнительных документов, но официально авиасообщение между Россией и Черногорией пока не открыто.
Шри-Ланка. С 21 января страна открывается для туристов. Все путешественники будут проходить ПЦР-тесты, минимальный срок пребывания в стране должен составлять две недели, в течение которых отдыхающие будут жить в заранее определенных для этого отелях.
ЮАР. Требуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. В случае необходимости туристы должны будут пройти двухнедельный карантин, расходы на который им придется нести самим.
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