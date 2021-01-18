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17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

В «городе мертвых» в Египте нашли полсотни деревянных саркофагов

Это одна из крупнейших археологических находок в Египте за последнее время.

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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Археологическая группа под руководством доктора Захи Хавасса сделала уникальные открытия в некрополе Саккара к югу от Каира. На глубине 10−12 метров они обнаружили погребальные шахты, в которых находились 52 деревянных саркофага, относящихся к эпохе Нового царства — периода наивысшего расцвета Древнего Египта, который длился с XVI по XI века до нашей эры.

Во время раскопок, ученым также удалось обнаружить погребальный храм жены фараона Тети и руины трех кирпичных складов.

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Как рассказал руководитель исследования доктор Хавасс на своей странице в Facebook, его команда также нашла множество артефактов, среди которых были статуэтки, керамика, топор, погребальные маски и папирус шириной один и высотой четыре метра, на котором был написан фрагмент из Книги мертвых.

Хавасс считает, что новое открытие может стать самым значимым событием в египетской археологии в 2021 году, пишет Postimees.

Отметим, что Саккара является древнеегипетским «городом мертвых». Там находятся более 12 пирамид, монастырей и мест захоронения животных и людей. Город является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осенью 2020 года археологи нашли в Саккаре более 80 неповрежденных саркофагов возрастом около 2500 лет.

Екатерина Гура

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