17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
В «городе мертвых» в Египте нашли полсотни деревянных саркофагов
Это одна из крупнейших археологических находок в Египте за последнее время.
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Археологическая группа под руководством доктора Захи Хавасса сделала уникальные открытия в некрополе Саккара к югу от Каира. На глубине 10−12 метров они обнаружили погребальные шахты, в которых находились 52 деревянных саркофага, относящихся к эпохе Нового царства — периода наивысшего расцвета Древнего Египта, который длился с XVI по XI века до нашей эры.
Во время раскопок, ученым также удалось обнаружить погребальный храм жены фараона Тети и руины трех кирпичных складов.
Как рассказал руководитель исследования доктор Хавасс на своей странице в Facebook, его команда также нашла множество артефактов, среди которых были статуэтки, керамика, топор, погребальные маски и папирус шириной один и высотой четыре метра, на котором был написан фрагмент из Книги мертвых.
Хавасс считает, что новое открытие может стать самым значимым событием в египетской археологии в 2021 году, пишет Postimees.
Отметим, что Саккара является древнеегипетским «городом мертвых». Там находятся более 12 пирамид, монастырей и мест захоронения животных и людей. Город является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осенью 2020 года археологи нашли в Саккаре более 80 неповрежденных саркофагов возрастом около 2500 лет.
Екатерина Гура