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15:40 (мск), источник: BBC News Русская служба

Исследование: треть выздоровевших от Covid-19 снова попадает в больницу

Британские отделения интенсивной терапии переполнены, но исследователи призывают организовать мониторинг выписанных на дому.

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Источник: AFP 2020

Около 30% коронавирусных пациентов первой волны, выписанные из британских больниц, вновь оказались в них в течение пяти месяцев, говорится в совместном исследовании Лестерского университета и Национального бюро статистики.

Исследователи изучили группу из 47780 бывших пациентов. Точная доля вернувшихся в больницы в течение 140 дней составила 29,4%. Скончались 12,3% из тех, кто переболел в тяжелой форме, потребовавшей госпитализации. У многих пациентов развились или обострились заболевания сердца, диабет, хронические заболевания печени и почек.

Потенциально это может значить, что в статистику смертности от коронавируса нужно включать гораздо больше случаев. Сегодня в Британии смертью от коронавируса считается смерть, произошедшая в течение 28 дней после постановки диагноза.

Исследователи призывают людей, переболевших коронавирусом, тщательно следить за состоянием здоровья.

Это самое масштабное исследование такого рода в Британии, утверждает один из его авторов, профессор Лестерского университета Камлеш Кумли.

«Судя по всему, люди возвращаются домой, у них развиваются долгосрочные симптомы, после чего они снова попадают в больницы и умирают», — говорит он.

«Основной вывод в том, что нам нужно готовиться к “долгому ковиду”, — говорит он. — Это титаническая задача, следить за всеми выписанными пациентами. Служба здравоохранения работает на пределе, но какой-то мониторинг нужно организовать», — добавил ученый.

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