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19:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли самого огромного динозавра на планете

Считается, что этот растительноядный гигант мог весить более 60 тонн.

Международная группа палеонтологов обнародовала результаты исследований костей гигантского динозавра, которые были найдены недавно в провинции Неукен на северо-западе Патагонии в Аргентине.

Исследования все еще продолжаются, но ученые уже заявили, что найденное животное, скорее всего, является новым видом из семейства зауроподов — растенеядных четвероногих динозавров, которые обладали очень длинной шеей и хвостом.

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Найденные останки животного не являются полным скелетом и состоят в основном из тазовых костей и позвонков, что лишь дает примерное представление о размерах динозавра. Авторы исследования, опубликованного в журнале Cretaleous Research, предполагают, что животное могло происходить из ранее неизвестной популяции Патагонских зауроподов, а его ближайшим родственником мог быть Андезавр, тип «сверхразмерного титанозавра», который существовал в середине мелового периода в Южной Америке и достигал 18 метров в длину.

Однако окаменелые фрагменты костей указывают на то, что новый титанозавр был гораздо крупнее Андезавра и, скорее всего, превосходил в размерах Патаготитана — до настоящего времени это был самый крупный из известных динозавров, достигавший в длину более 31 метра и весивший около 60 тонн. Патаготитан впервые был открыт учеными лишь в 2014 году и его останки были найдены там же, где и кости нового динозавра.

Новая находка дает палеонтологам более полное представление о появлении гигантских динозавров-зауроподов, и о том, как они эволюционировали и жили.

По словам ученых, многочисленные виды зауроподов жили рядом друг с другом, что говорит о том, что они занимали разные роли в пищевой сети.

Екатерина Гура

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