Ученые нашли самого огромного динозавра на планете

Международная группа палеонтологов обнародовала результаты исследований костей гигантского динозавра, которые были найдены недавно в провинции Неукен на северо-западе Патагонии в Аргентине.
Исследования все еще продолжаются, но ученые уже заявили, что найденное животное, скорее всего, является новым видом из семейства зауроподов — растенеядных четвероногих динозавров, которые обладали очень длинной шеей и хвостом.
Найденные останки животного не являются полным скелетом и состоят в основном из тазовых костей и позвонков, что лишь дает примерное представление о размерах динозавра. Авторы исследования, опубликованного в журнале Cretaleous Research, предполагают, что животное могло происходить из ранее неизвестной популяции Патагонских зауроподов, а его ближайшим родственником мог быть Андезавр, тип «сверхразмерного титанозавра», который существовал в середине мелового периода в Южной Америке и достигал 18 метров в длину.
Однако окаменелые фрагменты костей указывают на то, что новый титанозавр был гораздо крупнее Андезавра и, скорее всего, превосходил в размерах Патаготитана — до настоящего времени это был самый крупный из известных динозавров, достигавший в длину более 31 метра и весивший около 60 тонн. Патаготитан впервые был открыт учеными лишь в 2014 году и его останки были найдены там же, где и кости нового динозавра.
Новая находка дает палеонтологам более полное представление о появлении гигантских динозавров-зауроподов, и о том, как они эволюционировали и жили.
По словам ученых, многочисленные виды зауроподов жили рядом друг с другом, что говорит о том, что они занимали разные роли в пищевой сети.