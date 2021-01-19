06:33 (мск), источник: Life.ru
Умер единственный сын академика Сахарова
Мужчину доставили в отделение кардиореанимации накануне вечером.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В Москве в возрасте 63 лет умер единственный сын знаменитого учёного, академика Андрея Сахарова Дмитрий. Об этом сообщает Пятый канал.
Наследника Нобелевского лауреата накануне доставили в кардиореанимацию. Пациента экстренно прооперировали, сделали
Дмитрий — сын академика от первой жены Клавдии, у него есть две старшие сестры, Любовь и Татьяна. После смерти супруги учёный жил с Еленой Боннэр, общих детей у пары не было.
Сам Андрей Сахаров прожил немногим дольше сына, он скончался в 1989 году от остановки сердца в возрасте 68 лет.