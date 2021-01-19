«Британский» штамм коронавируса может стать основным для России к марту

По ее словам, новый вариант коронавируса «на 56% более эффективен в смысле заражения, чем тот штамм, который был обнаружен ранее». «В США сейчас найдено уже много пациентов с “британским” штаммом. Американский CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний) дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать», — сказала Баранова.
Она добавила, что в случае с этим вариантом коронавируса период, в который происходит заражение, значительно сократился.
«Допустим раньше вы могли до пятнадцати минут поговорить с зараженным и не заразиться, а при “британском” штамме этот период может сократиться, скажем, до пяти минут», — объяснила профессор. По ее оценке, за счет этого ускорения новый штамм вытеснит предыдущий господствующий вариант: «новый вирус будет побеждать старый в скорости “захвата” новых носителей».
«А далее как снежный ком. Одна надежда на вакцину, что она этот снежный ком перегонит», — отметила Баранова. По словам профессора Школы системной биологии, вряд ли в России случай заражения новым вариантом коронавируса остался единичным. «Я не верю, что только один человек с новым штаммом прилетел в Россию за целых три месяца», — отметила Баранова.
В середине декабря власти Великобритании заявили об обнаружении в стране новой мутации коронавируса. Этот вариант вируса, по заключениям ученых распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. 5 января Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новый штамм обнаружен в 41 стране мира. В самой Британии с 4 января введен третий за пандемию COVID-19 локдаун, который продлится, как минимум, до середины февраля.