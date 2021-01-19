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11:33 (мск), источник: Life.ru

Несмотря на трескучий мороз и коронавирус. Россияне встретили Крещение традиционным купанием в проруби — видео

Накануне патриарх Кирилл совершил литургию и освятил воду.

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Россияне в ночь на 19 января встретили православный праздник — Крещение. Верующие искупались в проруби, несмотря на аномальные морозы, охватившие многие регионы страны, в том числе столицу. В Москве, например, температура воздуха опустилась до минус 23 градусов.

Некоторые регионы из-за коронавируса отменили традиционные купания, однако большинство субъектов организовали специальные купели, возле которых дежурили медики, спасатели и полиция. В Московской области было оборудовано около 220 прорубей и подъезды к ним с удобной парковкой, сообщает ТАСС.

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Накануне патриарх Кирилл совершил литургию и чин великого освящения воды в храме Христа Спасителя в Москве в Крещенский сочельник. Православные христиане не только окунались в купели, но и набирали воду с собой.

В соцсетях появились видео из разных городов России, верующие осеняли себя крестным знамением и погружались в ледяную прорубь, поздравляли друг друга с праздником и желали здоровья.

Купели в подмосковной Истре были подсвечены разными цветами, в некоторых местах организаторы установили ледяные кресты. Места для купания оборудовали как в естественных водоёмах, так и искусственным путём. Так, в Санкт-Петербурге православные погружались в воды Невы, в Мурманской области — в Белое море.

В Севастополе купания организовали возле руин Херсонеса Таврического, где, как считается, крестился князь Владимир, причисленный к лику святых. А в подмосковном Долгопрудном для желающих искупаться установили специальные искусственные купели.

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