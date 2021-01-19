11:08 (мск), источник: ТАСС
Умер бывший ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Телевизионный журналист Игорь Выхухолев умер на 67-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила во вторник его дочь Мария Выхухолева.
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«Папа умер вечером 18 января», — сказала она.
Причиной смерти, по словам дочери, стали проблемы с сердцем.
Выхухолев родился в Москве 15 января 1955 года. Окончив Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. М. В. Ломоносова в 1978 году, до 1981 года работал в Агентстве печати «Новости», затем перешел в Главную редакцию информационных программ Гостелерадио СССР в качестве редактора программы «Время».
С ноября 1991 года работал комментатором, а с мая 1992 года ведущим информационных программ телекомпании «Останкино». В 1992—1996 годах Выхухолев был постоянным ведущим программы «Время» на ОРТ (позднее Первый канал), с 1995 года вел информационные программы, в 2005 году стал