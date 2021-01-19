Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 января оплачивать работу будут по-новому Что ждет сотрудников
Фоторепортажи
11Сход лавины на Домбае
12Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
10:56 (мск), источник: Life.ru

В Китае зафиксирован новый эпицентр заражения коронавирусом

Наибольший рост числа заболевших отмечен на этот раз среди жителей провинции Цзилинь.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
11:36 (мск)Эксперты: Китай и ВОЗ могли действовать быстрее в первые дни пандемии
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

За минувшие сутки в Китае выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом большинство случаев приходятся на северо-восток страны, провинцию Цзилинь. Согласно данным Госкомитета здравоохранения КНР, там выявлено 43 новых заболевших, в то время как за сутки ранее их было 30.

Власти страны сообщают, что держат ситуацию под контролем. В регионах, где отмечен наибольший рост заболевших, введены ограничения на передвижение граждан.

В то же время отмечается, что в стране не было зарегистрировано ни одного летального случая от коронавируса или связанных с ним заболеваний. Также в Китае не было умерших от коронавируса и сутками ранее.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Первый гол защитника Романова в НХЛ помог "Монреалю" обыграть "Эдмонтон"
Цена власти. Сколько стоит пост президента США?
«Газпром» сообщил о возможной приостановке «Северного потока-2»
Более 60 жителей Японии погибли при уборке снега
Российские магазины начнут выдавать новые чеки
21 734 случая заражения COVID-19 выявили в России за сутки
Россияне встретили Крещение традиционным купанием (фото, видео)
Эволюция Макгрегора и Порье: что изменилось после первого боя
Hi-Tech
В сеть слили уникальные фото так и не вышедшего iPhone 5S У него необычный цвет
Горячие темы на Авто
Ну-ка, ну-ка все проснулись, дружно солнцу улыбнулись! 354
Что то я себя не узнаю . 353
Невесёлая спортминутка...(((((((((((( 249
Математика в мироустройстве. 235
Новости партнеров
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Редкой красоты ребёнок. Не зря столько скрывала
Какая национальность Елены Малышевой: фото родных
Признаки дворянской крови в роду видно сразу
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь