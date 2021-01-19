10:56 (мск), источник: Life.ru
В Китае зафиксирован новый эпицентр заражения коронавирусом
Наибольший рост числа заболевших отмечен на этот раз среди жителей провинции Цзилинь.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
За минувшие сутки в Китае выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом большинство случаев приходятся на
Власти страны сообщают, что держат ситуацию под контролем. В регионах, где отмечен наибольший рост заболевших, введены ограничения на передвижение граждан.
В то же время отмечается, что в стране не было зарегистрировано ни одного летального случая от коронавируса или связанных с ним заболеваний. Также в Китае не было умерших от коронавируса и сутками ранее.