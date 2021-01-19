Кабмин обязал операторов связи обеспечить бесплатные вызовы по номеру 122

«Короткий телефонный номер 122 появился в России в конце ноября 2020 года, — напомнили в кабмине. — Крупнейшие российские операторы уже тогда сделали звонки на него бесплатными. Постановление правительства позволит обеспечить гражданам гарантированную возможность круглосуточного бесплатного вызова единой службы оперативной помощи».
Поручение подготовить такой документ дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, состоявшегося 29 декабря 2020 года.
Единый номер позволил централизовать звонки, связанные с распространением коронавируса, в кол-центрах регионов, организовать оперативную маршрутизацию обращений в поликлиники, на станции скорой помощи и в другие службы.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, мониторинг работы единого номера ведется в круглосуточном режиме.
«Новогодние праздники — период пиковой нагрузки — система отработала без сбоев», — подчеркнули в правительстве.