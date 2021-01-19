Эксперты: Китай и ВОЗ могли действовать быстрее в первые дни пандемии

Это уже второй промежуточный доклад независимой группы. В нем говорилось, что власти Китая могли действовать решительнее после того, как в Ухане выявили первых инфицированных.
«Непонятно, почему комитет не собрался раньше третьей недели января, и непонятно, почему он не объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, когда впервые был созван», — говорилось в докладе.
Авторы доклада также подчеркивали, что ВОЗ поздно объявила вспышку инфекции пандемией. Это произошло 11 марта, когда эксперты и СМИ уже использовали этот термин.
В конце доклада авторы отметили, что ВОЗ «недостаточна компетентна для выполнения работы, которой от нее ожидают». В частности, у организации нет полномочий для проверки сообщений о вспышках инфекций в разных регионах и оказания помощи там. Эксперты констатировали, что необходимо провести глобальную перезагрузку в борьбе с распространениями вируса.
По последним данным, в мире выявили 95,5 млн заразившихся коронавирусом. Жертвами инфекции стали больше двух миллионов человек.