00:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 21 января
Международный день объятий, первая в мире атомная подводная лодка и другие события, которые произошли в этот день.
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21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий (International Hug Day). Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий (National Hugging Day), а затем стремительно распространился по всему миру.
Несмотря на молодой возраст этого праздника, сегодня трудно найти его автора: неизвестно, кому впервые в голову пришла такая идея «тесного» празднования 21 января, и почему выбрана именно эта дата. Считается, что инициаторами праздника являются студенты.
Кстати, именно молодежь в последние годы проводит 21 января различные флешмобы, посвященные данному празднику. По своеобразной легенде, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом.
21 января свой профессиональный праздник — День инженерных войск — отмечают работники и военнослужащие инженерных войск России. Он установлен Указом Президента Российской Федерации № 1370 от 18 сентября 1996 года, учитывая их вклад в развитие оборонного потенциала страны и исторических традиций.
Свою историю инженерные войска ведут со времени Указа Петра I от 21 января 1701 года о создании в Москве «Школы пушкарского приказа». В этой школе готовили офицеров артиллерии и военных инженеров. Выпускниками «Школы пушкарского приказа» с 1702 года стали комплектоваться первые минерные подразделения регулярной российской армии.
Инженерные войска осуществляют инженерную разведку противника, местности и объектов; возведение фортификационных сооружений (окопов, траншей и ходов сообщений, укрытий, блиндажей, убежищ и др.) и устройство полевых сооружений для размещения войск (жилых, хозяйственных, медицинских); устройство инженерных заграждений, в том числе установку минных полей, производство взрывных работ, оборудование невзрывных заграждений; разминирование местности и объектов; подготовку и содержание путей движения войск; оборудование и содержание переправ на водных преградах, в том числе строительство мостов; добычу и очистку воды в полевых условиях и др.
21 января 1954 года в была США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка «Наутилус».
При длине 97 метров и ширине 8,2 метра, американская подлодка имела водоизмещение 4092 тонны. Она провела рекордное на тот момент для американцев время под водой без всплытия и показала наибольшую скорость под водой — до 20 узлов. «Наутилус» стал также первой субмариной, которая прошла Северный полюс подо льдами Арктики 3 августа 1958 года.
21 января 2006 года в лесу близ австрийского города Цветль была обнаружена зарытая в свинцовой коробке «солонка Сальера» — золотая настольная статуэтка, выполненная в 1543 году флорентийским мастером Бенвенуто Челлини для французского короля Франциска I и представляющая собой вершину
Эта солонка стоимостью в 50 млн евро три года к тому моменту считалась пропавшей. Её похитили из венского Музея истории искусств, где она хранилась в течение 114 лет.
На местоположение клада указал один из подозреваемых в похищении. Осенью 2005 года он попытался продать шедевр маньеризма за 10 млн евро.
21 января 1924 года умер Владимир Ильич Ленин, политический и государственный деятель, лидер большевиков, основатель Советского Союза.
Согласно официальному заключению, «основой болезни умершего является распространённый атеросклероз сосудов на почве преждевременного их изнашивания», а причиной смерти стали нарушения кровообращения и кровоизлияние в мозг. Считалось, что недуг был спровоцирован чрезмерными нагрузками, а также последствиями покушения на него в 1918 году.
Споры о причинах болезни и смерти Ленина не прекращаются до сих пор: многие факты, относящиеся к его кончине, засекречены.