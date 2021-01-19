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17:48 (мск), источник: N + 1

Китайские врачи описали повторное заражение коронавирусом пациентов с антителами

Возможно, им не хватило Т-клеточного ответа, чтобы остановить вирус.

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Врачи из пекинской больницы рассказали о нескольких пациентах, которые повторно заразились SARS-CoV-2 несмотря на наличие нейтрализующих антител.

При этом антитела не спасли больных не только от реинфекции, но и от появления симптомов болезни.

Почему антитела оказались неэффективны, пока неясно, но авторы работы подозревают, что у этих пациентов мог «просесть» Т-клеточный иммунитет. Исследование опубликовано в журнале National Science Review.

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Несмотря на то, что сотни миллионов людей в мире уже переболели коронавирусной инфекцией, все еще неизвестно, как долго держится иммунологическая память о ней. Одни исследователи считают, что концентрация антител в крови снижается довольно быстро после выздоровления, а другие, наоборот, уверяют, что через полгода после болезни клеток памяти становится только больше.

От силы иммунного ответа зависит, сможет ли человек снова заразиться SARS-CoV-2 — такие случаи врачам уже встречались. Но каждый раз, когда возникает подозрение на повторное заражение, им приходится доказывать, что вирус проник в организм человека заново, а не просто переждал тяжелые времена, укрывшись внутри клеток. Кроме того, реинфекцию всегда можно списать на то, что иммунная система больного не сработала с должной силой.

Цзюй Чжан (Ju Zhang) и его коллеги из Столичного медицинского университета в Пекине описали несколько случаев, в которых пациенты повторно подхватили коронавирус, несмотря на сформированную иммунологическую память. С конца января по конец апреля 2020 года они наблюдали за 273 больными COVID-19 и у 28 человек заподозрили реинфекцию — по крайней мере, между двумя положительными ПЦР-тестами у всех шестерых нашелся период отрицательных тестов.

В шести случаях секвенирование подтвердило, что в организм действительно попал новый вариант коронавируса, генетически отличный от предыдущего.

У пяти пациентов этот новый вариант нес в себе мутацию D614G, которая к тому времени появилась относительно недавно, а сейчас встречается уже на большей части планеты.

Интервал между выздоровлением и новым заражением составил от 19 до 57 дней.

При этом ни у кого из пациентов не было подозрения на иммунодефицит: они не страдали ни опухолями, ни аутоиммунными заболеваниями и не принимали иммуносупрессоры. Тем не менее врачи не нашли у них различий между первой и второй болезнью ни в количестве вирусной РНК, ни в длительности и тяжести симптомов, то есть второй раз оказался не легче первого.

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В то же время, у пяти пациентов из шести исследователи обнаружили антитела к S-белку коронавируса. У трех из них антител оказалось достаточно много, по сравнению с другими людьми, переболевшими COVID-19. И по крайней мере у двух пациентов антитела успешно нейтрализовали как старый, так и новый варианты коронавируса. Однако это не спасло их от реинфекции, а после повторного заражения титры антител в крови снова начали расти.

Авторы работы полагают, что дело здесь может быть не в недостаточной работе антител, а в дефиците Т-клеточного ответа на инфекцию. В ходе болезни они обнаружили, что у некоторых пациентов количество Т-клеток в крови снижается, и подозревают, что они могут оказаться важнее для эффективной иммунологической памяти, чем производство антител. Впрочем, исследователи напоминают, что мы до сих пор не знаем, какая концентрация антител достаточна для полноценной защиты от вируса, а также не знаем, вызывают ли вакцины такой же Т-клеточный ответ, как и сам вирус.

Поэтому у вакцинированных людей, по их мнению, ситуация может складываться по-другому.
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Полина Лосева

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