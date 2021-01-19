17:48 (мск), источник: N + 1
Китайские врачи описали повторное заражение коронавирусом пациентов с антителами
Возможно, им не хватило
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Врачи из пекинской больницы рассказали о нескольких пациентах, которые повторно заразились SARS-CoV-2 несмотря на наличие нейтрализующих антител.
Почему антитела оказались неэффективны, пока неясно, но авторы работы подозревают, что у этих пациентов мог «просесть»
Несмотря на то, что сотни миллионов людей в мире уже переболели коронавирусной инфекцией, все еще неизвестно, как долго держится иммунологическая память о ней. Одни исследователи считают, что концентрация антител в крови снижается довольно быстро после выздоровления, а другие, наоборот, уверяют, что через полгода после болезни клеток памяти становится только больше.
От силы иммунного ответа зависит, сможет ли человек снова заразиться SARS-CoV-2 — такие случаи врачам уже встречались. Но каждый раз, когда возникает подозрение на повторное заражение, им приходится доказывать, что вирус проник в организм человека заново, а не просто переждал тяжелые времена, укрывшись внутри клеток. Кроме того, реинфекцию всегда можно списать на то, что иммунная система больного не сработала с должной силой.
Цзюй Чжан (Ju Zhang) и его коллеги из Столичного медицинского университета в Пекине описали несколько случаев, в которых пациенты повторно подхватили коронавирус, несмотря на сформированную иммунологическую память. С конца января по конец апреля 2020 года они наблюдали за 273 больными COVID-19 и у 28 человек заподозрили реинфекцию — по крайней мере, между двумя положительными
У пяти пациентов этот новый вариант нес в себе мутацию D614G, которая к тому времени появилась относительно недавно, а сейчас встречается уже на большей части планеты.
При этом ни у кого из пациентов не было подозрения на иммунодефицит: они не страдали ни опухолями, ни аутоиммунными заболеваниями и не принимали иммуносупрессоры. Тем не менее врачи не нашли у них различий между первой и второй болезнью ни в количестве вирусной РНК, ни в длительности и тяжести симптомов, то есть второй раз оказался не легче первого.
В то же время, у пяти пациентов из шести исследователи обнаружили антитела к
Авторы работы полагают, что дело здесь может быть не в недостаточной работе антител, а в дефиците
Полина Лосева