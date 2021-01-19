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13:23 (мск), источник: ТАСС Наука

Семена борщевика занесли в Арктику

Инвазивное растение может навредить хозяйству коренных народов Севера, считают ученые.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 19 января. На территорию Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) попали семена борщевика Сосновского — крупного травянистого растения, которое может вызывать сильные и долго не заживающие ожоги. Борщевик может навредить традиционному хозяйству коренных малочисленных народов Севера, пишет Научный центр изучения Арктики.

Если растения-вселенцы начнут вытеснять доминантные нашего региона виды, это приведет к критическим изменениям в экосистемах Арктики и Субарктики.
Роман Колесников
сотрудник центра

Борщевик широко распространен в европейской части России, в том числе в регионах Центрального федерального округа, и на Кавказе. При попадании сока борщевика на кожу и под действием солнечного света сразу возникает сильный ожог. Заросли борщевика Сосновского негативно влияют на естественное биоразнообразие ландшафтов и представляют реальную угрозу здоровью населения и отдельных видов сельскохозяйственных животных.

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