13:23 (мск), источник: ТАСС Наука
Семена борщевика занесли в Арктику
Инвазивное растение может навредить хозяйству коренных народов Севера, считают ученые.
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ТАСС, 19 января. На территорию
Если
растения-вселенцыначнут вытеснять доминантные нашего региона виды, это приведет к критическим изменениям в экосистемах Арктики и Субарктики.
Борщевик широко распространен в европейской части России, в том числе в регионах Центрального федерального округа, и на Кавказе. При попадании сока борщевика на кожу и под действием солнечного света сразу возникает сильный ожог. Заросли борщевика Сосновского негативно влияют на естественное биоразнообразие ландшафтов и представляют реальную угрозу здоровью населения и отдельных видов сельскохозяйственных животных.