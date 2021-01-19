16:49 (мск), источник: ТАСС
Эксперт: после вакцинации от коронавируса нужно обратить внимание на уровень витамина D
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/ — Также нужно потреблять продукты с повышенным содержанием белка.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Тем, кто прошел вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, следует обратить внимание на то, достаточен ли уровень витамина D в организме, и в случае необходимости устранить его дефицит. Об этом во вторник сообщил главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.
«[После вакцинации нужно] обратить внимание на витамины, в первую очередь на витамин D, который необходим нам для выполнения целого ряда функций. Именно при коронавирусе у многих выявляется дефицит витамина D и других жирорастворимых витаминов», — сказал он во время
Он добавил, что также нужно потреблять продукты с повышенным содержанием белка. «Для чего вводится вакцина — для того, чтобы стимулировать выработку специфических антител, а антитела — это белковые структуры. Для этого большая потребность в белке. А это что — это мясо, рыба, яйца. Надо обратить внимание, чтобы в рационе это было», — пояснил Тутельян.