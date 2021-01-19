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18:37 (мск), источник: RTVi

В Италии полиция нашла копию самой дорогой картины в мире

Итальянская полиция нашла в Неаполе копию «Спасителя мира» Леонардо да Винчи, которая является самой дорогой картиной в мире. Об этом 19 января сообщил CNN.

Картину нашли в квартире 36-летнего мужчины. Его задержали по подозрению в получении краденого.

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Когда именно украли картину, неизвестно. В 2019 году она была в столице Италии на выставке «Леонардо в Риме». В январе 2020 года музей Сан-Доменико Маджоре в Неаполе сообщал, что она вернулась к ним.

Копию картины написал в 1510 году кто-то из мастерской Леонардо да Винчи. CNN отметил, что неизвестно, кто именно ее создал. Вероятным автором в музее Сан-Доменико Маджоре называли ученика Леонардо Джироламу Алибранду.

Создали ее в Риме. В Неаполь картину привез советник императора Священной Римской империи Карла V Джованни Антонио Мускеттола.

Оригинальную картину «Спаситель мира» в 2017 году продали на аукционе Christie’s за $450,3 млн. Она стала самой дорогой картиной в мире. Предположительно, купил ее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. С момента продажи она не появлялась на публике. В 2018 году Лувр Абу-Даби объявил, что покажет ее, но позже отложил представление.

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