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17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Марсе сфотографировали «щит» против радиации

Этой необычной разноцветной структуре около 3,9 миллиарда лет.

Источник: NASA

Рядом с плато Оксия на Марсе сфотографировали необычный разноцветный холм, который многое рассказывает о прошлом Красной планеты и может быть использован как естественный щит от радиации.

Снимок сделала камера HiRISE на борту космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, сообщают в Аризонском университете.

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Изолированный продолговатый холм достигает 6 км в длину и 1,6 км в ширину. Он одиноко возвышается над окружающими равнинами. Горизонтальные слои холма создают причудливый разноцветный рисунок, отражающий разный минеральный состав.

Ученые не знают, как именно образовался этот холм. Но, скорее всего, он связан с глинистыми породами плато Оксии. Считается, что этим глинам около 3,9 миллиарда лет. Они богаты железом и магнием. Это говорит о том, что в прошлом этот регион Марса был залит водой.

Исследователи считают, что скопление глины может служить дополнительной защитой от радиации и агрессивно окислительной среды планеты. Именно поэтому плато Оксия называют одним из двух потенциальных мест посадки космического аппарата в рамках миссии «ЭкзоМарс-2022». Это совместная программа Европейского космического агентства и «Роскосмоса» по исследованию Марса и поиску доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Красной планете.

Анна Лысенко

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