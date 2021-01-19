18:23 (мск), источник: BBC News Русская служба
Редкий черный сервал попал в объектив фотографа
Фотохудожница и натуралистка Катя Игнатьева сняла черного сервала в естественных условиях для BBC Earth Capture.
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Сервалы — ближайшие родственники африканских золотых кошек и каракалов.
Их обычный окрас похож на расцветку гепардов — сервалы покрыты черными пятнами на желтоватом фоне.
Однако порой, как и у других кошачьих, генетическая мутация приводит к меланизму —
Неожиданно много темнокожих особей встречается в горах Кении — в целом ареал сервалов распространяется на половину африканского континента.