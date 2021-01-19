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18:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Редкий черный сервал попал в объектив фотографа

Фотохудожница и натуралистка Катя Игнатьева сняла черного сервала в естественных условиях для BBC Earth Capture.

Источник: instagram/katya_wildlife
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Сервалы — ближайшие родственники африканских золотых кошек и каракалов.

Их обычный окрас похож на расцветку гепардов — сервалы покрыты черными пятнами на желтоватом фоне.

Однако порой, как и у других кошачьих, генетическая мутация приводит к меланизму — дымчато-черной пигментации.

Неожиданно много темнокожих особей встречается в горах Кении — в целом ареал сервалов распространяется на половину африканского континента.

Сервалы-альбиносы при этом известны только в неволе.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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