12:33 (мск), источник: BBC News Русская служба
Рим загадили скворцы-мигранты. Как власти борются с проблемой?
Через Рим на юг каждый год мигрирует множество птиц. Красивые стаи скворцов оставляют после себя толстый слой помета.
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Власти города пытаются справится с этой проблемой при помощи лазерных указок.
Эколог, участвующий в этой работе, говорит, что птицам это не вредит, а городу помогает поддержать необходимую гигиену.