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12:33 (мск), источник: BBC News Русская служба

Рим загадили скворцы-мигранты. Как власти борются с проблемой?

Через Рим на юг каждый год мигрирует множество птиц. Красивые стаи скворцов оставляют после себя толстый слой помета.

Власти города пытаются справится с этой проблемой при помощи лазерных указок.

Эколог, участвующий в этой работе, говорит, что птицам это не вредит, а городу помогает поддержать необходимую гигиену.

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