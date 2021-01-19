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22:27 (мск), источник: Известия

Оксана Акиньшина назвала феминизм уделом некрасивых женщин

Российская актриса Оксана Акиньшина считает феминизм уделом некрасивых женщин. Своим мнением артистка поделилась с «Известиями» во вторник, 19 января.

Источник: РИА "Новости"

Она заявила, что не видит смысла в борьбе за равные зарплаты, так как хорошего специалиста оценят по достоинству независимо от гендерной принадлежности.

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Актриса назвала борьбу за равноправие «заведомо проигрышной историей», объяснив это тем, что мужчины и женщины слишком разные.

«Назначь женщину на главный пост, она тут же уничтожит женщин вокруг себя. На этом быстро закончится ее феминизм. Но я точно знаю, что за каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина», — сказала Акиньшина.

По ее словам, идеи феминистского движения ей безразличны. Она также назвала его «проблемой некрасивых женщин».

33-летняя Акиньшина известна по ролям в таких фильмах, как «Стиляги», «Лиля навсегда», «Сестры» и других. Воспитывает троих детей, рожденных в двух браках.

Летом научный сотрудник Института лингвистики РГГУ, автор книги «Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция» Ирина Фуфаева рассказала «Известиям», почему многим россиянам так режут слух слова вроде «блогерка» и «авторка». В частности, Фуфаева объяснила это тем, что подобных слов в русском языке раньше не было.

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