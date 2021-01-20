Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 января оплачивать работу будут по-новому Что ждет сотрудников
Фоторепортажи
10Крещенские купания
30Лучшие снимки фотоагентств 2020
11:02 (мск), источник: Life.ru

В Роспотребнадзоре предупредили о новом нашествии тараканов

Но есть способы уберечь свою квартиру от насекомых.

Источник: hhach/СС0

В 2021 году первый пик активизации тараканов в многоквартирных домах придётся на февраль. Об этом рассказала заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Новость
Откуда в квартире берутся тараканы?

— Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом, — приводит её слова радио Sputnik.

Рославцева уточнила, что тараканы откладывают яйца там, где есть вода, и среднее время их развития составляет примерно три месяца.

Для защиты квартиры от этих насекомых специалист рекомендует перекрыть пути проникновения — поставить сеточки на вентиляционные отверстия на кухне и в ванной.

Однако, если тараканы всё же проникли в квартиру, Рославцева советует применять пищевые приманки, к которым у насекомых пока нет высокой устойчивости.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Первая в сезоне шайба Малкина помогла "Питтсбургу" повторно обыграть "Ваши
Растолстела и разучилась прыгать. Главную соперницу наших фигуристок убил
Трамп отказался помиловать самого себя
В Афганистане запретили автомобильные номера с числом 39
Сбер увеличил доходы от комиссий за онлайн-переводы в пандемию
Экс-игрок «Зенита» госпитализирован с сильным поражением легких
Мутное время: как Америка пережила Трампа (фото)
Акиньшина назвала феминизм уделом некрасивых женщин
Hi-Tech
В сети обсуждают невероятные кадры из Крыма (фото) Впечатляющее зрелище
Горячие темы на Авто
Ну-ка, ну-ка все проснулись, дружно солнцу улыбнулись! 368
Почему некоторые мужчины тупо обесценивают женские достижения? 273
Очень нужная тема! 239
Математика в мироустройстве. 235
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
5 примет, что у вас в роду были дворяне
Редкой красоты ребёнок. Не зря столько скрывала
Жена Панфилова покорила своей красотой: фото
Новости партнеров
Не ест и не пьет: вдова Грачевского в тяжелом состоянии после смерти мужа
6-летний мальчик в прямом эфире озвучил диагноз Бузовой
Советские звезды на старых снимках
Выстрелили из современного оружия по средневековым доспехам. Видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь