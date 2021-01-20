11:02 (мск), источник: Life.ru
В Роспотребнадзоре предупредили о новом нашествии тараканов
Но есть способы уберечь свою квартиру от насекомых.
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В 2021 году первый пик активизации тараканов в многоквартирных домах придётся на февраль. Об этом рассказала заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.
— Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом, — приводит её слова радио Sputnik.
Рославцева уточнила, что тараканы откладывают яйца там, где есть вода, и среднее время их развития составляет примерно три месяца.
Для защиты квартиры от этих насекомых специалист рекомендует перекрыть пути проникновения — поставить сеточки на вентиляционные отверстия на кухне и в ванной.
Однако, если тараканы всё же проникли в квартиру, Рославцева советует применять пищевые приманки, к которым у насекомых пока нет высокой устойчивости.