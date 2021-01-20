05:36 (мск), источник: Lenta.Ru
В Афганистане запретили автомобильные номера с числом 39
В Афганистане официально запретили продавать и регистрировать автомобильные номера с числом 39. Такое решение озвучил первый
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Сумма взятки, по словам Салеха, иногда достигает 300 долларов. Только за прошлый год, по данным издания, афганцы потеряли порядка миллиарда долларов, подкупая чиновников и полицию.
Ранее лидеры запрещенного в России террористического движения «Талибан» обязали членов группировки брать меньше жен, чтобы экономить на свадьбах. Причиной такого решения стало то, что боевики движения заподозрили «верхушку» в коррупции, так как чиновники движения устраивают пышные свадьбы и селят своих многочисленных жен отдельно.