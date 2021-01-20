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11:20 (мск), источник: Life.ru

Без королей, дам и валетов. В Европе придумали гендерно нейтральные карты

Их создательница уверена в том, что новый вид колоды поможет в борьбе с неравенством.

Игра в карты может навсегда измениться после того, как в Европе придумали колоды без королей, дам и валетов. О новинке сообщает Reuters.

Гендерно нейтральную колоду разработала и выпустила 23-летняя выпускница специальности «Судебная психология» Инди Меллинк из Нидерландов. Девушка рассказала, что идея пришла ей в голову, когда она объясняла правила игры своим кузенам. Тогда ей показалось, что это проявление неравенства, когда король может быть более ценным, чем дама.

— Когда у нас есть такая иерархия, это тонкое неравенство влияет на людей в их повседневной жизни, потому что это просто ещё один способ сказать: «Эй, ты менее важен!» — подчеркнула Инди.

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Меллинк решила создать собственные карты, в которых привычные король, дама и валет заменены на золото, серебро и бронзу.

Первые 50 её новых колод быстро раскупили друзья и члены семьи. После этого девушка начала продавать карты через Интернет и уже отправила около 1500 наборов в Бельгию, Францию, Германию и США.

Идею оценила глава Голландской ассоциации бриджа Берит ван Доббенбург. Она отметила, что задумка хороша, однако формально предстоит сложный переход и изменение правил карточных игр.

— Интересно, стоит ли оно того. Но гендерный нейтралитет, я за это! Здорово, что кто-то в таком возрасте это заметил. Это новое поколение, — заключила Доббенбург.

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