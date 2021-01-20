11:37 (мск), источник: Forbes
Джек Ма показался на публике впервые с октября
Миллиардер Джек Ма показался на публике впервые с октября. Акции Alibaba после этого выросли больше чем на 6%
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Основатель Alibaba Джек Ма показался на публике впервые с осени, когда было отменено публичное размещение акций его
В опубликованном онлайн видео миллиардер призвал поддерживать китайских учителей и систему образования. «Я и мои коллеги учились и думали, и стали более решительными в желании посвятить себя развитию образования и общественного благосостояния», — сообщил Ма. Представитель благотворительного Фонда Джека Ма уточнил, что бизнесмен 20 января «принял участие в онлайн-церемонии» программы в поддержку сельских учителей Китая, которую он проводит ежегодно.
Bloomberg также пишет, что видео с участием Ма было показано в прямом эфире. Подлинность видео агентству подтвердила Ant Group. Основатель Alibaba не упоминал о конфликте с властями, отмечает агентство.
После появления видеоролика акции Alibaba, торгуемые на Гонконгской бирже, выросли на 6,3%, отмечает Financial Times.
Последний раз на публике Джек Ма появлялся 24 октября. В тот день миллиардер раскритиковал власти и крупнейших игроков рынка за «менталитет ломбарда» и противодействие инновациям. Критика властей спровоцировала проблемы у финансовой компании миллиардера Ant Group и самой Alibaba. Китайские власти в последний момент отменили IPO Ant Group, которое могло стать крупнейшим в мире. 24 декабря стало известно об антимонопольном расследовании уже против Alibaba.
После срыва IPO Джек Ма пропал из поля зрения публики. В ноябре бизнесмен даже не появился в финале созданного им предпринимательского конкурса Africa’s Business Heroes, где он должен был быть судьей. Подобные исчезновения нетипичны для миллиардера, который известен своими яркими выступлениями, в том числе музыкальными номерами на мероприятиях Alibaba, писала FT.
Впрочем, друзья и коллеги Ма в разговоре с изданием отвергли версию, что он не показывается на публике
Тимур Батыров