Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Банки ограничат снятие наличных К чему готовиться клиентам
Фоторепортажи
12Последствия снегопада в Москве
11Как северное сияние преображает шотландский ландшафт
11:37 (мск), источник: Forbes

Джек Ма показался на публике впервые с октября

Миллиардер Джек Ма показался на публике впервые с октября. Акции Alibaba после этого выросли больше чем на 6%

Основатель Alibaba Джек Ма показался на публике впервые с осени, когда было отменено публичное размещение акций его финтех-компании Ant Group, передает Financial Times со ссылкой на китайские СМИ.

В опубликованном онлайн видео миллиардер призвал поддерживать китайских учителей и систему образования. «Я и мои коллеги учились и думали, и стали более решительными в желании посвятить себя развитию образования и общественного благосостояния», — сообщил Ма. Представитель благотворительного Фонда Джека Ма уточнил, что бизнесмен 20 января «принял участие в онлайн-церемонии» программы в поддержку сельских учителей Китая, которую он проводит ежегодно.

Новость
Как миллиардер навлек на себя гнев высших чиновников

Bloomberg также пишет, что видео с участием Ма было показано в прямом эфире. Подлинность видео агентству подтвердила Ant Group. Основатель Alibaba не упоминал о конфликте с властями, отмечает агентство.

После появления видеоролика акции Alibaba, торгуемые на Гонконгской бирже, выросли на 6,3%, отмечает Financial Times.

Последний раз на публике Джек Ма появлялся 24 октября. В тот день миллиардер раскритиковал власти и крупнейших игроков рынка за «менталитет ломбарда» и противодействие инновациям. Критика властей спровоцировала проблемы у финансовой компании миллиардера Ant Group и самой Alibaba. Китайские власти в последний момент отменили IPO Ant Group, которое могло стать крупнейшим в мире. 24 декабря стало известно об антимонопольном расследовании уже против Alibaba.

Новость
Пекин усиливает давление на бизнес-империю богатейшего человека Китая

После срыва IPO Джек Ма пропал из поля зрения публики. В ноябре бизнесмен даже не появился в финале созданного им предпринимательского конкурса Africa’s Business Heroes, где он должен был быть судьей. Подобные исчезновения нетипичны для миллиардера, который известен своими яркими выступлениями, в том числе музыкальными номерами на мероприятиях Alibaba, писала FT.

Впрочем, друзья и коллеги Ма в разговоре с изданием отвергли версию, что он не показывается на публике из-за личных проблем с законом или из-за того, что хочет сбежать от властей. Они заявили, что миллиардер находится в Китае, но не покидает страну из-за пандемии коронавируса. Один из друзей Ма сообщил, что он «в порядке» и никакая опасность ему не грозит. «Он быстро отвечает [на звонки и сообщения], и, кажется, настроение у него хорошее», — отметил источник FT.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тимур Батыров

 Роспотребнадзор заявил о 100%-ной эффективности второй российской вакцины от COVID-19
Новая реальность: почему арест Навального создает опасный прецедент
Трамп отказался помиловать самого себя
В России за сутки выявили 21 152 новых случая коронавируса
Сбер увеличил доходы от комиссий за онлайн-переводы в пандемию
Экс-игрок «Зенита» госпитализирован с сильным поражением легких
В Крыму замерз самый высокий водопад (фото)
Мутное время: как Америка пережила Трампа (фото)
В Роспотребнадзоре предупредили о новом нашествии тараканов
Здоровье
Перечислены способы сбросить вес без диет Нужно поменять несколько привычек.
Авто
Почему не стоит пользоваться телефоном за рулем (пример аварии) Наглядная иллюстрация того, что может случиться, если водитель отвлечется на пару секунд
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
Меркель рассказала о своей самой большой мечте. Она связана с Россией
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Популярные темы на «Детях»
без кота жизнь не та 480
Как считаете? 147
Наезд на ребенка на пешеходном переходе. 131
Sos. Собаку отравили. 107
Леди
Барановская покружилась в платье и нарвалась на критику Фанаты пристыдили телеведущую
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь