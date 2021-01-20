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12:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Канадка сорвала джекпот благодаря «счастливым числам» ее мужа

Теперь она сможет купить дом и посетить родину.

Жительница Торонто выиграла в лотерею 60 млн канадских долларов (3,5 млрд рублей) благодаря числам, которые ее муж выбрал почти 20 лет назад.

Денг Праватудом родом из Лаоса. В 1980 году она эмигрировала в Канаду со своими 14 братьями и сестрами. Вся семья очень много работала, чтобы встать на ноги в новой стране.

Сумма джекпота повергла женщину в шок, пишет Global News. «Я испытала невероятное счастье и расплакалась одновременно. Я так много плакала», — поделилась она. По словам Денг, она играет в лотерею время от времени и почти всегда ставит на «счастливые числа» ее мужа.

Теперь 57-летняя канадка планирует купить дом, помочь деньгами детям, а также посетить свою родину.

Анна Лысенко

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