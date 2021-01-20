14:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Марокко нашли древнейшую морскую звезду в мире
Это недостающее эволюционное звено между современными морскими лилиями и их предками.
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В Марокко обнаружена ископаемая морская звезда возрастом 480 миллионов лет.
По словам ученых из Кембриджа, это не только самая старая из известных морских звезд, но и недостающее эволюционное звено между современными морскими лилиями и их предками, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Biology Letters.
Находку сделали в сланцах горного хребта Антиатлас на приграничной с Сахарой территории. Она восходит к так называемому ордовикскому событию биоразнообразия, когда за небольшой отрезок времени на Земле появилось множество новых видов и родов.
Древнейшая морская звезда получила название Cantabrigiaster fezouataensis. В ископаемом образце все еще можно различить причудливое строение ее тела с покрытыми иголками и бороздками лучами.
По словам исследователей, C. fezouataensis не хватает примерно 60% черт строения тела современной морской звезды. Она выглядит скорее как гибрид морской звезды и морской лилии.
Прекрасно сохранившиеся останки позволят палеонтологам пролить свет на то, как развивались морские звезды и появились морские лилии.
Анна Лысенко