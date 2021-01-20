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14:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Марокко нашли древнейшую морскую звезду в мире

Это недостающее эволюционное звено между современными морскими лилиями и их предками.

Источник: Aaron W. Hunter, Javier Ortega-Hernández

В Марокко обнаружена ископаемая морская звезда возрастом 480 миллионов лет.

По словам ученых из Кембриджа, это не только самая старая из известных морских звезд, но и недостающее эволюционное звено между современными морскими лилиями и их предками, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Biology Letters.

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Находку сделали в сланцах горного хребта Антиатлас на приграничной с Сахарой территории. Она восходит к так называемому ордовикскому событию биоразнообразия, когда за небольшой отрезок времени на Земле появилось множество новых видов и родов.

Древнейшая морская звезда получила название Cantabrigiaster fezouataensis. В ископаемом образце все еще можно различить причудливое строение ее тела с покрытыми иголками и бороздками лучами.
По словам исследователей, C. fezouataensis не хватает примерно 60% черт строения тела современной морской звезды. Она выглядит скорее как гибрид морской звезды и морской лилии.

Прекрасно сохранившиеся останки позволят палеонтологам пролить свет на то, как развивались морские звезды и появились морские лилии.

Анна Лысенко

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