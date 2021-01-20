14:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кенгуренок на борту самолета попал на видео в США
Он прыгал по салону и пытался догнать сумку.
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Пользователи соцсетей активно делятся видео, на котором кенгуренок прыгает по салону самолета.
Видео опубликовал бортпроводник американской авиакомпании PSA Airlines Бобби Вестон. В ролике малыш следует за человеком, идущим по проходу. Кенгуренок пытается догнать большую сумку и запрыгнуть внутрь.
«Он будет идти за вами. Просто двигайтесь вперед», — слышен голос за кадром. Интригующее видео собрало уже больше 27 тысяч просмотров.
Как оказалось, малыша по кличке Джоуи перевозили из Северной Каролины в Виргинию в рамках местной программы по сохранению диких животных, сообщает Fox News.
Анна Лысенко