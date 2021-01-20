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17:13 (мск), источник: ТАСС

Аниме «Тетрадь смерти» запретили к показу в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга по иску прокуратуры признал запрещенным в России японское аниме «Тетрадь смерти».

«Суд решил административное исковое заявление удовлетворить», — сказал судья Дмитрий Никулин на заседании, трансляцию которого ведет объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Эксперт, который давал заключение по «Тетради смерти», сообщил на суде, что данное аниме пропагандирует самоубийства.

«Согласен, что демонстрация переизбытка насилия на экране фактически ведет к тому, что деформируется психика ребенка. Дети впечатлительны, мультфильмы через эмоции действуют как раз на подсознание. Здесь мы видим все элементы манипуляции массовым сознанием», — сказал он.

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В декабре прошлого года в суд были поданы иски с требованием признать запрещенными в России аниме «Тетрадь смерти» и другие менее известные мультфильмы.

Аниме уже требовали запретить в 2013 году активисты на Урале после того, как в Екатеринбурге обнаружили тело школьницы, в личных вещах которой были найдены комиксы «Тетрадь смерти».

В январе этого года в Петербурге также произошел инцидент, где школьник выпал из окна. Согласно полученной уполномоченным по правам ребенка в Петербурге Анной Митяниной информации, он был фанатом аниме «Тетрадь смерти», состоял в соответствующей группе в одной из социальных сетей, просил родителей подарить ему на Новый год белую рубашку и красный галстук, которые носит главный герой мультфильма.

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