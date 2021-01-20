Аниме «Тетрадь смерти» запретили к показу в России

17:13 (мск), источник: ТАСС
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«Суд решил административное исковое заявление удовлетворить», — сказал судья Дмитрий Никулин на заседании, трансляцию которого ведет объединенная
Эксперт, который давал заключение по «Тетради смерти», сообщил на суде, что данное аниме пропагандирует самоубийства.
«Согласен, что демонстрация переизбытка насилия на экране фактически ведет к тому, что деформируется психика ребенка. Дети впечатлительны, мультфильмы через эмоции действуют как раз на подсознание. Здесь мы видим все элементы манипуляции массовым сознанием», — сказал он.
В декабре прошлого года в суд были поданы иски с требованием признать запрещенными в России аниме «Тетрадь смерти» и другие менее известные мультфильмы.
Аниме уже требовали запретить в 2013 году активисты на Урале после того, как в Екатеринбурге обнаружили тело школьницы, в личных вещах которой были найдены комиксы «Тетрадь смерти».
В январе этого года в Петербурге также произошел инцидент, где школьник выпал из окна. Согласно полученной уполномоченным по правам ребенка в Петербурге Анной Митяниной информации, он был фанатом аниме «Тетрадь смерти», состоял в соответствующей группе в одной из социальных сетей, просил родителей подарить ему на Новый год белую рубашку и красный галстук, которые носит главный герой мультфильма.