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22:25 (мск), источник: Газета.Ру

ВОЗ: смертей от вакцин против COVID-19 зарегистрировано не было

Пока не было зарегистрировано ни одного летального исхода от вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао, передает РИА «Новости».

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Источник: Reuters

«У нас есть вакцина, которая широко используется на рынке. Это Pfizer. И мы пока не увидели ни одной смерти от вакцин, которые на данный момент используются», — сказала она.

По словам представителя ВОЗ, было зафиксировано несколько побочных эффектов, например, анафилактический шок, а у некоторых привитых есть предрасположенность к серьезным аллергиям.

В такой ситуации необходимо вакцинироваться в медицинских учреждениях под наблюдением, пояснила Симао.

Она также добавила, что ВОЗ тщательно отслеживает любые серьезные побочные эффекты от вакцин и обновляет свои рекомендации. В настоящее время еще 12 препаратов от коронавируса ожидают оценку эффективности и безопасности от экспертов организации.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Ранее сообщалось, что заявка на регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» поступила во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

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