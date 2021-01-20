ВОЗ: смертей от вакцин против COVID-19 зарегистрировано не было

«У нас есть вакцина, которая широко используется на рынке. Это Pfizer. И мы пока не увидели ни одной смерти от вакцин, которые на данный момент используются», — сказала она.
В такой ситуации необходимо вакцинироваться в медицинских учреждениях под наблюдением, пояснила Симао.
Она также добавила, что ВОЗ тщательно отслеживает любые серьезные побочные эффекты от вакцин и обновляет свои рекомендации. В настоящее время еще 12 препаратов от коронавируса ожидают оценку эффективности и безопасности от экспертов организации.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Ранее сообщалось, что заявка на регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» поступила во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).