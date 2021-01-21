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07:52 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Школам выставили прокурорские оценки

Генпрокуратура выявила масштабные нарушения в дистанционном формате обучения по всей стране. Речь идет и о самообучении вместо полноценных онлайн-занятий, нехватке компьютеров для школьников и учителей, а также местных приказах, обязывающих учащихся иметь компьютерную технику для занятий с возможностью воспроизведения звука и видео. В Минпросвещения пока не прокомментировали «Ъ» итоги прокурорской проверки.

Источник: РИА "Новости"

Генпрокуратура провела проверку соблюдения прав школьников и студентов во время дистанционного обучения во всей стране. «Всего в 2020 году прокурорами выявлено более 6 тыс. нарушений законодательства, в целях их устранения внесено свыше 3,8 тыс. актов реагирования, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено более 1 тыс. лиц», — подвели итог в ведомстве.

Напомним, претензии к введенному из-за пандемии формату обучения у родителей возникали на протяжении всего прошлого года. В частности, жаловались они, не во всех семьях есть возможность обеспечить каждого ребенка персональным компьютером на несколько часов (см. «Ъ» от 23 марта 2020 года).

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Помимо этого родители указывали, что сами порой вынуждены объяснять материал детям и помогать в выполнении домашнего задания, которое присылают дистанционно. Неприязнь к онлайн-обучению спровоцировала в стране протест — в Москве прошли несколько митингов и возникло общественное движение, объединившее более 20 тыс. единомышленников (см. «Ъ» от 28 ноября 2020 года).

В ходе проверки прокуроры выявили случаи замены учебных занятий в дистанционном формате самостоятельным изучением предмета школьниками.

В Башкирии, Марий Эл, Якутии, Иркутской, Калининградской и Тюменской областях они констатировали отсутствие у ряда обучающихся доступа к интернету и устойчивого сигнала связи. А в Алтайском крае, Брянской, Волгоградской, Омской, Тульской областях прокуроры добились отмены школьных приказов, обязывавших детей иметь дома персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео, стабильный канал подключения к интернету и необходимое программное обеспечение для доступа к удаленным серверам.

«Прокурорами приняты меры реагирования также в связи с необеспечением педагогических работников компьютерами и доступом к сети, а также непроведением их обучения для работы в указанных условиях, — уточнил “Ъ” и. о. начальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Дмитрий Данилов.— В Бурятии в одной из школ при наличии 66 компьютеров лишь 31 был подключен к интернету, в результате освоение образовательных программ обеспечивалось педагогами с использованием собственных флеш-модемов за счет личных средств». В некоторых регионах после прокурорских проверок учащимся предоставили компьютерную технику.

Напомним, именно проблемы с нехваткой техники вынудили Минпросвещения в апреле 2020 года разрешить досрочно завершить учебный год учащимся младших и средних классов.

Из анализа инфраструктурной обеспеченности школ, который провело Минпросвещения совместно с Минцифры, следовало, что соответствующими возможностями обладают не более 25% обучающихся (см. «Ъ» от 9 апреля 2020 года).

Согласно опросу АСИ, весной 2020 года треть школьников заявили об отсутствии у них персонального компьютера для дистанционного обучения.


«Почти каждый пятый учитель отметил, что до половины всех школьников в их потоке не смогут учиться дистанционно из-за отсутствия технических средств либо из-за неумения использовать цифровые инструменты, — заявляла гендиректор АСИ Светлана Чупшева.— А каждый десятый учитель указал, что таких учеников в потоке может быть больше половины». По ее оценкам, на момент старта дистанционного обучения российским школьникам не хватало около 2 млн компьютеров.

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Глава СПЧ Валерий Фадеев называл в разговоре с «Ъ» дистанционное образование «очень дорогим, особенно для малообеспеченных семей»: «Компьютеры, трафик оплачивают семьи, и под ударом оказывается 43-я статья Конституции о бесплатном образовании. Расходы должно нести государство, обеспечивая учащихся трафиком и компьютерами».

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий удивляется, что проверкой занялась прокуратура, а не Рособрнадзор или Роспотребнадзор. Он напоминает, что на федеральном уровне до сих пор нет нормативных актов, регулирующих организацию дистанционного обучения.

«Минпросвещения отделывается рекомендациями, и далеко не во всех регионах приняты такие организационные приказы, как в Москве, — говорит господин Луховицкий.— Требования СанПиНов по организации обучения выполнить в полной мере невозможно. Сейчас, когда все вернулись в школы, надо найти виновных в том, что дети не получили полноценного обучения. Виновными сделают директоров и учителей, это естественно».

В Минпросвещения, куда обратился «Ъ», пока не прокомментировали итоги прокурорской проверки.

Анна Васильева, Николай Сергеев

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