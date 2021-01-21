07:52 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Школам выставили прокурорские оценки
Генпрокуратура выявила масштабные нарушения в дистанционном формате обучения по всей стране. Речь идет и о самообучении вместо полноценных
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Генпрокуратура провела проверку соблюдения прав школьников и студентов во время дистанционного обучения во всей стране. «Всего в 2020 году прокурорами выявлено более 6 тыс. нарушений законодательства, в целях их устранения внесено свыше 3,8 тыс. актов реагирования, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено более 1 тыс. лиц», — подвели итог в ведомстве.
Напомним, претензии к введенному
Помимо этого родители указывали, что сами порой вынуждены объяснять материал детям и помогать в выполнении домашнего задания, которое присылают дистанционно. Неприязнь к
В ходе проверки прокуроры выявили случаи замены учебных занятий в дистанционном формате самостоятельным изучением предмета школьниками.
В Башкирии, Марий Эл, Якутии, Иркутской, Калининградской и Тюменской областях они констатировали отсутствие у ряда обучающихся доступа к интернету и устойчивого сигнала связи. А в Алтайском крае, Брянской, Волгоградской, Омской, Тульской областях прокуроры добились отмены школьных приказов, обязывавших детей иметь дома персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео, стабильный канал подключения к интернету и необходимое программное обеспечение для доступа к удаленным серверам.
«Прокурорами приняты меры реагирования также в связи с необеспечением педагогических работников компьютерами и доступом к сети, а также непроведением их обучения для работы в указанных условиях, — уточнил “Ъ” и. о. начальника главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Дмитрий Данилов.— В Бурятии в одной из школ при наличии 66 компьютеров лишь 31 был подключен к интернету, в результате освоение образовательных программ обеспечивалось педагогами с использованием собственных
Из анализа инфраструктурной обеспеченности школ, который провело Минпросвещения совместно с Минцифры, следовало, что соответствующими возможностями обладают не более 25% обучающихся (см. «Ъ» от 9 апреля 2020 года).
«Почти каждый пятый учитель отметил, что до половины всех школьников в их потоке не смогут учиться дистанционно
Глава СПЧ Валерий Фадеев называл в разговоре с «Ъ» дистанционное образование «очень дорогим, особенно для малообеспеченных семей»: «Компьютеры, трафик оплачивают семьи, и под ударом оказывается 43-я статья Конституции о бесплатном образовании. Расходы должно нести государство, обеспечивая учащихся трафиком и компьютерами».
Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий удивляется, что проверкой занялась прокуратура, а не Рособрнадзор или Роспотребнадзор. Он напоминает, что на федеральном уровне до сих пор нет нормативных актов, регулирующих организацию дистанционного обучения.
«Минпросвещения отделывается рекомендациями, и далеко не во всех регионах приняты такие организационные приказы, как в Москве, — говорит господин Луховицкий.— Требования СанПиНов по организации обучения выполнить в полной мере невозможно. Сейчас, когда все вернулись в школы, надо найти виновных в том, что дети не получили полноценного обучения. Виновными сделают директоров и учителей, это естественно».
В Минпросвещения, куда обратился «Ъ», пока не прокомментировали итоги прокурорской проверки.
Анна Васильева, Николай Сергеев