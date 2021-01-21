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07:06 (мск), источник: Газета.Ру

В Москве в четверг ожидается до -8°С

В Москве в четверг, 21 января, синоптики пообещали до -8°С. В столице будет облачно, ожидается снег и гололедица, сообщает Гидрометцентр.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 44% 764 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

По данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в районе −6…−8°С. Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 5−10 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать −7…−5°С. Ветер подует юго-западный, 5−10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 748, а ночью 750 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.

Во время загрузки произошла ошибка.
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