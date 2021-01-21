07:06 (мск), источник: Газета.Ру
В Москве в четверг ожидается до -8°С
В Москве в четверг, 21 января, синоптики пообещали до -8°С. В столице будет облачно, ожидается снег и гололедица, сообщает Гидрометцентр.
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По данным специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в районе −6…−8°С. Ожидается южный и
Вечером столбики термометров будут показывать −7…−5°С. Ветер подует
Атмосферное давление днем составит 748, а ночью 750 мм рт. ст.
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.