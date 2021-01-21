Минздрав снизил требования к хранению вакцины от коронавируса

«Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов, что подтверждено экспертизой. Этот холодовой режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов», — сказал министр.
По его словам, модифицированную вакцину выпускают сейчас на одной из производственных площадок.
«Начало выпуска вакцины “Спутник V” с новыми условиями хранения на одной из производственных площадок позволит нам расширить охват и повысить доступность массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции для населения», — отметил глава Минздрава.
Мурашко пояснил, что теперь в обороте будет две модификации вакцины «Спутник V»: одна с режимом хранения при температуре минус 18 градусов Цельсия, другая — при плюсовой температуре.
Вакцина «Спутник V» с условиями хранения от плюс 2 до плюс 8 градусов пока будет производиться на одной из шести площадок, остальные площадки продолжат выпускать замороженную вакцину.
В декабре 2020 года перед началом массовой вакцинации эксперты, врачи и компании, опрошенные РБК, называли в качестве главной проблемы сохранение нужной температуры тысяч доз вакцины.
По их словам, повышение температуры внутри машины или самолета даже на полградуса на полчаса приведет к тому, что «размороженную» партию вакцины придется выкидывать.
Представители властей различных регионов сказали РБК, что условия транспортировки продуманы уже давно.
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к июню 2021 года в российские регионы должно быть поставлено около 70 млн доз вакцины «Спутник V».
«Совместно с фармкомпаниями мы сформировали прогнозный план производства вакцины вплоть до июня текущего года. Это позволяет полностью удовлетворить потребность системы здравоохранения», — сказал он. «В целом мы понимаем, что объем производства наших площадок <…> полностью позволяет удовлетворить потребности системы здравоохранения России без каких-то импортных поставок», — добавил глава Минпромторга.