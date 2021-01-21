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12:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тест: что вы знаете об объятиях

21 января в мире отмечается Международный день объятий. Проверьте свои знания и отличите правдивые факты об объятиях от выдуманных. И, конечно, не забудьте обнять своих близких.

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Екатерина Гура

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