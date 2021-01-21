Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 январяМеждународный день объятий, первая в мире атомная подводная лодка и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
30Лучшие снимки фотоагентств 2020
11Сход лавины на Домбае
13:35 (мск), источник: ТАСС

Венгрия первой в ЕС одобрила применение вакцины «Спутник V»

ТАСС, 21 января. Венгрия одобрила применение российский вакцины от коронавируса «Спутник V», а также вакцины компании AstraZeneca. Об этом заявил в четверг представитель премьер-министра страны Виктора Орбана, передает агентство Reuters.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

В среду венгерское интернет-издание Index сообщило, что Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии завершил изучение документации о российской вакцине против коронавируса «Спутник V» и одобрил допуск этого препарата. Таким образом, представитель премьера подтвердил появившиеся в СМИ сведения. По его словам, глава МИД страны Петер Сийярто отправится в четверг в Москву для обсуждения вакцины.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGY I), следует из пресс-релиза фонда.

«Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины “Спутник V” на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований “Спутник V” в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии», — указано в сообщении.

Венгрия в ноябре стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы российской вакцины «Спутник V» для проведения исследований.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Всему миру становится "неудобно" работать с такой страной
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
Кокорин согласился перейти в итальянский клуб
Россиян предупредили об аномальной оттепели
Минимум 31 человек погиб в результате взрывов в Багдаде
Ученые обнаружили новый способ попадания коронавируса в легкие
СМИ: Чубайс уходит со всех постов в РСПП
Прокуратура выявила массовые нарушения в дистанционном обучении
Новости партнеров
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Установлен основной источник распространения коронавируса
Почему справлять нужду в придорожных кустах смертельно опасно
Авто
У американских военных угнали бронированный внедорожник ФБР предлагало за информацию о местонахождении автомобиля 10 тысяч долларов
Кино
Названы актрисы с идеальными лицами Косметолог соотнес лица знаменитостей с правилом золотого сечения
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Дети
Старшую дочь Екатерины Климовой перепутали с мамой Девушка выросла копией актрисы
Новости партнеров
Как нельзя начинать утро: врач назвала 3 опасные привычки
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Заражение коронавирусом можно вычислить по глазам
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь