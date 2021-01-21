13:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Индии слон провел в реке 8 часов, запутавшись в рыболовной сети
Животное спасли лесничие.
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В индийском городе Майсур, штат Карнатака, сотрудники департамента охраны природы несколько часов пытались спасти из реки слона. Животное запуталось в рыболовных сетях и самостоятельно освободиться не могло.
О том, что слон находится в беде, лесничим сообщили местные жители. Спасательная операция длилась несколько часов. Всего же в воде слон провел примерно восемь часов.
В результате все закончилось хорошо. Животное удалось освободить из сети, и оно самостоятельно выбралось на берег, сообщает India today.
Екатерина Гура