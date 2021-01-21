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15:41 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Это слон, а это нет». Искусственный интеллект учат считать животных со спутника

На первый взгляд может показаться, что на космических снимках запечатлены какие-то серые шарики на фоне пятен зелени. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это слоны среди деревьев в лесу.

Компьютер отличает слонов от остальных объектов с помощью алгоритмов машинного обучения | Источник: Maxar Technologies

Ученые решили подсчитать самых крупных обитателей Африки при помощи спутника, вращающегося вокруг Земли на высоте 600 км.

Съемка охватила около 5,5 тысячи квадратных километров, на которых обычно обитают слоны, в течение одного безоблачного дня.

Слоны на водопое в парке Эддо-Элефант | Источник: Maxar Technologies

Для подсчета использовался компьютерный алгоритм, опознающий слонов на снимках на любом фоне.

«Машину можно обучить, предъявляя ей изображения и «говоря»: «Это слон, а это не слон, — рассказывает Ольга Юсупова из Батского университета в Британии. — Компьютер способен распознавать мелкие детали, которые не уловить невооруженным глазом».

Африканские слоны - под угрозой вымирания | Источник: ANUP SHAH/Science Photo Library

В первую очередь ученые обратили внимание на национальный парк Эддо-Элефант в ЮАР.

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«Там высокая плотность слоновьего населения, — объясняет ученая-натуралист из Оксфордского университета, эксперт по охране дикой природы Айла Дюпорж. — В парке имеются как чащобы, так и открытая саванна, так что это самое подходящее место, чтобы испытать новый метод».

По его словам, природоохранные организации уже проявляют интерес к использованию спутников вместо аэрофотосьемки, хотя оно стоит дороже. Ареалы обитания слонов разделены государственными границами, а некоторые африканские страны неохотно дают разрешения на полеты авиации над своей территорией.

Еще одно важное достоинство исследований со спутника — то, что для них не требуется наземный персонал, что особенно важно в период пандемии Covid-19.

«В зоологии новые технологии внедряются довольно медленно. Так что использовать что-то передовое в охране природы — это здорово», — говорит доктор Дюпорж.

По словам ученых, новый метод способен помочь в борьбе с браконьерством.

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