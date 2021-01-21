15:41 (мск), источник: BBC News Русская служба
«Это слон, а это нет». Искусственный интеллект учат считать животных со спутника
На первый взгляд может показаться, что на космических снимках запечатлены
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Ученые решили подсчитать самых крупных обитателей Африки при помощи спутника, вращающегося вокруг Земли на высоте 600 км.
Съемка охватила около 5,5 тысячи квадратных километров, на которых обычно обитают слоны, в течение одного безоблачного дня.
Для подсчета использовался компьютерный алгоритм, опознающий слонов на снимках на любом фоне.
«Машину можно обучить, предъявляя ей изображения и «говоря»: «Это слон, а это не слон, — рассказывает Ольга Юсупова из Батского университета в Британии. — Компьютер способен распознавать мелкие детали, которые не уловить невооруженным глазом».
В первую очередь ученые обратили внимание на национальный парк
«Там высокая плотность слоновьего населения, — объясняет
По его словам, природоохранные организации уже проявляют интерес к использованию спутников вместо аэрофотосьемки, хотя оно стоит дороже. Ареалы обитания слонов разделены государственными границами, а некоторые африканские страны неохотно дают разрешения на полеты авиации над своей территорией.
Еще одно важное достоинство исследований со спутника — то, что для них не требуется наземный персонал, что особенно важно в период пандемии Covid-19.
«В зоологии новые технологии внедряются довольно медленно. Так что использовать
По словам ученых, новый метод способен помочь в борьбе с браконьерством.