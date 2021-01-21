Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 января оплачивать работу будут по-новому Что ждет сотрудников
Фоторепортажи
28Инаугурации прошлого
11Сход лавины на Домбае
18:07 (мск), источник: Газета.Ру

В Мосжилинспекции опровергли информацию о массовых проверках перепланировок в квартирах

В Мосжилинспекции опровергли информацию о массовых проверках по выявлению незаконных перепланировок квартир в России, о которых ранее сообщили в СМИ. Об этом «Газете.Ru» заявила пресс-секретарь организации Виолетта Нежевенко.

«Цепляться за фейковую новость федеральным СМИ не стоило. РЕН ТВ обещали нам изначально совсем другое, просто показать работу наших специалистов, а заявили о якобы массовых проверках. Этим они очень подставили нас. В этот день, который они показали в сюжете, на северо-востоке было три проверки, а они заявили, что это рейд», — сказала она.

Она пояснила, что любые проверки проводятся по факту обращения граждан, управляющих организаций, органов исполнительной власти или управ района.
News
Под пение сверла: острые вопросы о перепланировке в квартирах

Их специалисты не занимаются сверкой реестров и документации, чтобы зафиксировать список якобы нарушителей.

«Еще одним основанием для проверки может быть обращение самого собственника через портал Госуслуг — он мог много лет назад сделать перепланировку квартиры, а теперь необходимо совершить сделку с недвижимостью. А у него не все в порядке с технической документацией. Он к нам заявляется для узаконивания, то есть для получения акта о ранее выполненных работах — после проверки его привлекают к административной ответственности», — отмечает Нежевенко.

Рейд, как уточнили в Мосжилинспекции, могут совершать только те, у кого по закону есть право на проникновение в частную собственность. Специалисты организации же прежде, чем выйти на проверку, запрашивают документацию на помещение, устанавливают собственника, уведомляют его о предстоящей инспекции.

News
Что делать, если мне нужна законная перепланировка в квартире

«Зачастую, особенно те, у кого есть незаконная перепланировка, всячески начинают препятствовать, игнорируют, не открывают дверь. Полномочий вскрывать дверь у нас нет. Даже приставы этого не могут. Только после нескольких неисполненных требованиях, мы подаем иск в суд о понуждении предоставить доступ. А дальше этим занимаются приставы, когда человек готов, только тогда мы вновь подключаемся», — заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в России сотрудники жилинспекций начали проверять квартиры на наличие незаконных перепланировок. Отмечается, что инспекторы обращают внимание как на снесенные стены, так и на дополнительно протянутые коммуникации, снятую кухонную дверь. За каждое нарушение владельцу жилья грозит штраф.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Глава Минфина Украины оценил убытки из-за «Северного потока — 2»
Москалькова назвала ковид-паспорта необходимой мерой борьбы с COVID-19
Путин заявил о сохраняющейся нестабильности экономики
Бабич перешел в службу по контролю за оружием и стал генералом
Федор Емельяненко госпитализирован с коронавирусом
Меркель назвала неуместными санкции США по «Северному потоку 2»
Ученые обнаружили новый способ попадания коронавируса в легкие
Угнанный с военного склада вездеход Humvee нашли в реке
Ученые показали первую 3D-модель коронавируса (видео)
Gnezdo.ru
Внук советского Ихтиандра вырос красавцем: фото
Неземной красоты россиянки без грамма косметики
10 бездарных звезд, которых не любят зрители
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Горячие темы на Авто
Ну-ка, ну-ка все проснулись, дружно солнцу улыбнулись! 369
Доколе???? 347
Почему некоторые мужчины тупо обесценивают женские достижения? 319
Очень нужная тема! 243
Кино
86-летний Пьер Ришар назвал идеального героя-любовника в кино Актер дал интервью в преддверии выхода нового фильма со своим участием
Новости партнеров
Сотни тысяч новоселов: зачем нужна льготная ипотека
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
Прививка от COVID-19: эксперт – о группах риска
Дети
Невестка Валерии вышла на прогулку с новорожденной дочкой Подписчики обратили внимание, что молодая мама похорошела
Новости партнеров
Все о вакцине. «Спутник V»: ответы на острые вопросы о российской вакцине
Вакцина без справок. Защита для всех: как привиться без справки с работы
Вакцина для всех. Привиться может любой: изменения в условиях вакцинации
Беседы о «Спутнике V». Вопросы о вакцине: как работает, почему спасет жизнь
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь