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19:09 (мск), источник: ТАСС

В ПФР рассказали, кто может досрочно уйти на пенсию

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Право на досрочный выход на пенсию имеют работники вредных и опасных условий труда (например, шахтеры, спасатели), педагоги, врачи, представители некоторых творческих профессий за выслугу лет, а также жители Севера. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда России (ПФР), опубликованном в четверг на сайте фонда.

Источник: РИА "Новости"

«Для многих россиян выход на пенсию остался в прежних возрастных границах. В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по досрочному получению пенсии. Например, шахтерам, горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работодатели уплачивают за них дополнительные взносы на пенсионное страхование, и большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола.

Также досрочный выход на пенсию сохранился у педагогов, врачей и представителей некоторых творческих профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет.

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«Пенсия при этом оформляется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который начинает действовать с момента приобретения выслуги лет по профессии. Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2021-го необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через три года, в апреле 2024-го», — рассказали в ПФР.

Жители Севера выходят на пенсию на пять лет раньше общего пенсионного возраста, но с учетом повышения требований к возрасту.

«Минимальный северный стаж для досрочного назначения пенсии не поменялся и по-прежнему составляет 15 календарных лет на Крайнем Севере и 20 календарных лет в приравненных районах. Требования по общему страховому стажу также сохранились и составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин», — добавили в пресс-службе.

Повышение возраста

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В ПФР напомнили, что в 2021 году продолжает действовать переходный период по повышению возраста, дающего право на пенсию по старости. Несмотря на то, что с января пенсионный возраст вырос еще на год, а общее увеличение составило уже три года, пенсии в 2021 году назначаются на 1,5 года раньше нового возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам.

«Такой шаг обеспечивает специальная льгота, которая распространяется на всех, кто должен был стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего законодательства. Это женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения. За счет льготы пенсия им будет назначаться во второй половине 2021-го и первой половине 2022-го — в зависимости от того, на какое полугодие приходится день рождения», — пояснили в ПФР.

Как и раньше, для получения пенсии должны быть выработаны минимальные пенсионные коэффициенты и стаж, добавили в пресс-службе.
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«До конца 2021-го они составляют 12 лет и 21 коэффициент. За год трудовой деятельности при этом засчитывается один год стажа и до 10 коэффициентов. При наличии специальных льгот по учету стажа и премиальных коэффициентов, которые даются, например, в случае отложенного выхода на пенсию, за год можно сформировать более высокие пенсионные права», — говорится в сообщении.

В ПФР добавили, что повышение требований к пенсионному возрасту не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохранены в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

«Напомним также, что пенсионные накопления, как и раньше, выплачиваются с 55 и 60 лет либо раньше этого возраста, если соответствующее право появляется досрочно», — отметили в фонде.

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