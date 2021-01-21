19:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец сорвал джекпот в лотерее во второй раз за 5 лет
Причем оба раза розыгрыш был дополнительным.
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Американец Питер Гилберт из города Бивертон, штат Орегон, в середине января стал победителем местной лотереи второго шанса.
Это дополнительная лотерея проводится после первого розыгрыша и позволяет участникам еще раз сыграть со своими билетами, которые не выиграли в основном розыгрыше.
И на этот раз Гилберту улыбнулась удача — он сорвал джекпот в размере 50 тысяч долларов. Забавно, что в 2016 году он также выиграл главный денежный приз в точно такой же повторной лотерее. Тогда его джекпот составил 10 тысяч долларов.
Сам американец находит такое совпадение неслучайным и намерен продолжить играть в лотерею, в надежде выиграть еще более крупную сумму. При этом он уверяет, что деньги нисколько его не изменили и он до сих пор не придумал, куда потратить новый джекпот, пишет UPI.
Екатерина Гура