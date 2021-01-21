Фото Берни Сандерса в варежках стало мемом

20 января в Вашингтоне прошла церемония инаугурации нового президента США Джо Байдена. Сразу после мероприятия в соцсетях появились фото с торжества, которые показали, кто на самом деле был главной звездой вечера. И это был вовсе не сам Байден или приглашенные поп-звезды, а 79-летний американский политик и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.
Он не стал следовать дресс-коду и пришел на инаугурацию в маске, обычной теплой куртке и в забавных варежках с узорами. Фото политика, в одиночестве сидящего на стуле в таком простом наряде, моментально покорило сердца пользователей соцсетей по всему миру и быстро превратилось в мем.
Печального Сандерса начали добавлять на вирусные снимки, известные картины, в знаменитые фильмы и готовые мемы. И везде он оказался «своим».