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21:01 (мск), источник: ТАСС Наука

Новая мутация коронавируса из ЮАР может снизить эффективность вакцинации

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новая мутация коронавируса, обнаруженная в ЮАР, оказалась стойкой к антителам, что может снизить эффективность разработанных в настоящее время вакцин. Результаты исследования представлены в статье, опубликованной в электронной библиотеке bioRxiv.

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Источник: Reuters

«Новая мутация коронавируса, получившая обозначение 501Y.V2, “ускользает” от антител, которые вводятся при помощи плазмы крови от ранее выздоровевших людей. Ведутся исследования, насколько разработанные вакцины смогут справиться с такой мутацией, возможно ли повторное заражение», — говорится в статье группы южноафриканских ученых из трех университетов.

При этом мутация 501Y.V2, обнаруженная в ЮАР в декабре, на 50% более заразная, чем предыдущие, к настоящему времени она распространилась по меньшей мере в 20 странах.

Кроме того, в последние месяцы появилось несколько других мутаций.

«Эффективность существующих вакцин против этой мутации можно проверить только путем широких клинических испытаний. При этом результаты исследования показывают необходимость разработки новых вакцин, которые смогут отвечать на новые угрозы», — считают ученые.

Власти ЮАР объявили 21 декабря, что начавшаяся в стране вторая волна пандемии вызвана коронавирусом-мутантом 501Y.V2. Он был обнаружен на юге страны в округе Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп на побережье Индийского океана. По словам местных ученых, новый штамм поражает в основном молодых людей.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса выступил 28 декабря с телевизионным обращением к нации и объявил, что «вторая волна пандемии быстро нарастает и грозит стать более мощной и разрушительной, чем первая». Он отметил, что рост числа заболевших может быть связан с появлением в ЮАР новой и более агрессивной формы коронавируса.

На текущий день в ЮАР насчитывается больше всего инфицированных и умерших среди всех стран Африки — 1 073 887 и 28 887 соответственно.

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