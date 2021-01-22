12:31 (мск), источник: Аргументы и факты
Куда смотрит корова? Детские задачи, поставившие взрослых в тупик
Элементарные задачки для дошкольников на сообразительность иногда заставляют взрослых часами размышлять над их решением.
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АиФ.ru собрал задачи, которые дети решают быстро, а взрослые от них впадают в ступор (правильные ответы смотрите в конце текста).
Всего восемь монет, выложенных цепочкой в два ряда: в левом ряду четыре монеты, в правом — пять.
Задача: Переложить одну монету так, чтобы в обоих рядах находилось по пять монет. Ряды должны оставаться прямыми.
Простая логическая задачка, погружающая многих в задумчивость!
Одна из «бородатых» головоломок, которая набрала вирусную популярность у взрослых. Это один из вопросов, которые задавали детям из Гонконга во время вступительного экзамена в начальную школу. И они с ним неплохо справлялись!
Задача: Нужно определить номер парковочного места, на котором остановился автомобиль.
Шестилетнему мальчику удается решить эту головоломку менее чем за 20 секунд, а неподготовленных взрослых людей она часто вводит в ступор.
Детская логическая задачка со спичками. Для многих взрослых она трудная.
Из пяти спичек выложен силуэт коровы, которая стоит и смотрит направо. У нее две ноги, туловище, шея и голова.
Задача: Переставить одну спичку так, чтобы корова смотрела в другую сторону. Серные головки спичек в расчет не берутся.
Обычно такую загадку задают ребенку, который уже умеет читать.
Задача: Что у цапли впереди, а у зайца сзади?
«Сидел и представлял, что же у зайца позади, а у цапли впереди, — пишет один из пользователей соцсетей. — Никак не мог догадаться. Пришлось задать загадку моему сыну. Он мне сразу ответил: оказывается, им в садике недавно загадывали такую».
Задача для ребенка, который умеет считать:
У кошки — 3, собаки — 3, у петуха — 8, а сколько у осла?
Для молодых родителей ответ прост, однако некоторые взрослые «кипят» и не могут понять смысл элементарной головоломки.
«Я знаю только, что у паука 8 глаз. А что там у остальных, понятия не имею», — пишет пользователь.
Одна из социальных сетей анонсировала этот ребус как «Загадку дня». Хотя его легко разгадывают школьники младших классов.
Задача: ПВС… ПСВ — какая буква пропущена?
Многие пользователи Twitter не смогли решить детскую задачку из учебника по английскому языку.
Задание опубликовал педагог детского сада с ником @amldrss, его пост набрал почти 20 тысяч ретвитов, 10 тысяч лайков и 145 комментариев.
Задача: На картинке в одном столбике написаны слова на английском языке, в другом — геометрические фигуры. Их требуется сопоставить.
Ребус поставил многих комментаторов в тупик. Оказалось, для решения задачи знание английского языка не требуется.
Нужно положить крайнюю верхнюю монету из правого ряда на угловую монету сверху!
87. Картинку нужно мысленно перевернуть: получится логический цифровой ряд 86−87−88−89−90−91. Машина занимает место 87.
Левую спичку положить горизонтально к вертикальной правой спичке.
Буква «Ц».
Вводит в заблуждение то, что слова «цапля» и «заяц» в условии задачи стоят не в именительном падеже, а в родительном. Поэтому у слова «заяц» появляется окончание «а», загораживая «зад зайца» с буквой «ц».
2. Надо посчитать количество букв в звуках, издаваемых животными. Кот — «мяу» — 3, собака — «гав» — 3, петух — «кукареку» — 8, осел — «иа» — 2.
Можно продолжить логический ряд или поменять условия задачи: корова — 2 — «му»; овца — 2 — «бе»; свинья — 3 — «хрю»; утка — 3 — «кря»; кукушка — 4 — «куку»; лошадь — 5 —"игого.
Хорошая считалочка для времяпрепровождения с дошкольником!
«Ч».
Это последовательность первых букв названий дней недели: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. В нашем случае пропущен четверг.
Смущают одинаковые буквы слева и справа, поэтому взрослые идут по ложному следу: ищут ответ в перестановке имеющихся букв.
Геометрические формы в правом столбике соответствуют очертаниям слов из левой колонки. Следовательно, для решения головоломки необходимо вписать слова в фигуры. Слово fish (рыба), например, следует соединить с четвертым прямоугольником, потому что фигура визуально схожа с написанием слова.