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12:31 (мск), источник: Аргументы и факты

Куда смотрит корова? Детские задачи, поставившие взрослых в тупик

Элементарные задачки для дошкольников на сообразительность иногда заставляют взрослых часами размышлять над их решением.

Источник: Stephen Andrews/CC0

АиФ.ru собрал задачи, которые дети решают быстро, а взрослые от них впадают в ступор (правильные ответы смотрите в конце текста).

1. Монеты

Всего восемь монет, выложенных цепочкой в два ряда: в левом ряду четыре монеты, в правом — пять.

Задача: Переложить одну монету так, чтобы в обоих рядах находилось по пять монет. Ряды должны оставаться прямыми.

Простая логическая задачка, погружающая многих в задумчивость!

2. Число под машиной

Одна из «бородатых» головоломок, которая набрала вирусную популярность у взрослых. Это один из вопросов, которые задавали детям из Гонконга во время вступительного экзамена в начальную школу. И они с ним неплохо справлялись!

Задача: Нужно определить номер парковочного места, на котором остановился автомобиль.

Шестилетнему мальчику удается решить эту головоломку менее чем за 20 секунд, а неподготовленных взрослых людей она часто вводит в ступор.

3. Куда смотрит корова?

Детская логическая задачка со спичками. Для многих взрослых она трудная.

Из пяти спичек выложен силуэт коровы, которая стоит и смотрит направо. У нее две ноги, туловище, шея и голова.

Задача: Переставить одну спичку так, чтобы корова смотрела в другую сторону. Серные головки спичек в расчет не берутся.

4. Про цаплю и зайца

Обычно такую загадку задают ребенку, который уже умеет читать.

Задача: Что у цапли впереди, а у зайца сзади?

Источник: Аргументы и факты

«Сидел и представлял, что же у зайца позади, а у цапли впереди, — пишет один из пользователей соцсетей. — Никак не мог догадаться. Пришлось задать загадку моему сыну. Он мне сразу ответил: оказывается, им в садике недавно загадывали такую».

5. Логический ряд животных

Задача для ребенка, который умеет считать:

У кошки — 3, собаки — 3, у петуха — 8, а сколько у осла?

Для молодых родителей ответ прост, однако некоторые взрослые «кипят» и не могут понять смысл элементарной головоломки.

«Я знаю только, что у паука 8 глаз. А что там у остальных, понятия не имею», — пишет пользователь.

6. Какая буква пропущена?

Одна из социальных сетей анонсировала этот ребус как «Загадку дня». Хотя его легко разгадывают школьники младших классов.

Задача: ПВС… ПСВ — какая буква пропущена?

Источник: Аргументы и факты

7. Сопоставить буквы и формы

Многие пользователи Twitter не смогли решить детскую задачку из учебника по английскому языку.

Задание опубликовал педагог детского сада с ником @amldrss, его пост набрал почти 20 тысяч ретвитов, 10 тысяч лайков и 145 комментариев.

Задача: На картинке в одном столбике написаны слова на английском языке, в другом — геометрические фигуры. Их требуется сопоставить.

Ребус поставил многих комментаторов в тупик. Оказалось, для решения задачи знание английского языка не требуется.

Ответ 1

Нужно положить крайнюю верхнюю монету из правого ряда на угловую монету сверху!

Ответ 2

87. Картинку нужно мысленно перевернуть: получится логический цифровой ряд 86−87−88−89−90−91. Машина занимает место 87.

Ответ 3

Левую спичку положить горизонтально к вертикальной правой спичке.

Ответ 4.

Буква «Ц».

Вводит в заблуждение то, что слова «цапля» и «заяц» в условии задачи стоят не в именительном падеже, а в родительном. Поэтому у слова «заяц» появляется окончание «а», загораживая «зад зайца» с буквой «ц».

Ответ 5

2. Надо посчитать количество букв в звуках, издаваемых животными. Кот — «мяу» — 3, собака — «гав» — 3, петух — «кукареку» — 8, осел — «иа» — 2.

Можно продолжить логический ряд или поменять условия задачи: корова — 2 — «му»; овца — 2 — «бе»; свинья — 3 — «хрю»; утка — 3 — «кря»; кукушка — 4 — «куку»; лошадь — 5 —"игого.

Хорошая считалочка для времяпрепровождения с дошкольником!

Ответ 6

«Ч».

Это последовательность первых букв названий дней недели: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. В нашем случае пропущен четверг.

Смущают одинаковые буквы слева и справа, поэтому взрослые идут по ложному следу: ищут ответ в перестановке имеющихся букв.

Ответ 7

Геометрические формы в правом столбике соответствуют очертаниям слов из левой колонки. Следовательно, для решения головоломки необходимо вписать слова в фигуры. Слово fish (рыба), например, следует соединить с четвертым прямоугольником, потому что фигура визуально схожа с написанием слова.

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