Мальдивы и Танзания догнали Египет по популярности среди российских туристов на зимние праздники

Пандемия COVID-19 привела к сокращению выездного туризма из России в 2020 году почти на 80% и вызвала изменения в основных направлениях турпотока россиян, выяснили аналитики «Сбериндекса».
Летом, в разгар ограничений, введенных из-за коронавируса, число российский туристов, выезжающих за рубеж, упало по всем международным направлениям, указывается в их отчете. Но зимой турпоток в страны, открывшие авиасообщение с Россией, вырос по сравнению с 2019-м, например в Танзанию — на 358%, на Мальдивы — на 26%.
В результате на новогодние праздники число российских туристов на Мальдивах и в Танзании достигло показателей Египта, который последние годы сдавал позиции, и вдвое превысило Кубу, пишут аналитики.
Таиланд, который традиционно был одним из лидеров зимнего направления выездного туризма, сдал позиции — поток россиян в эту страну в конце декабря-начале января упал практически до нуля, отмечает «Сбериндекс».
Внешний туризм был в 2020 году в значительной мере замещен внутренним: 53% россиян, которые в летние месяцы 2019 года отдыхали за рубежом, прошлым летом путешествовали по России. Зимой так поступили 28% российских туристов. Летом в топ-10 маршрутов по приросту турпотока вошли города Золотого кольца.
Благодаря высокой активности летом прошлого года внутренний туризм закончил год без потерь, указывают аналитики. Расходы туристов в России в летний сезон на 10 процентных пунктов опережали рост туристического потока.
Расходы россиян за рубежом в 2020 году упали на $27 млрд.
В марте Россия из-за коронавируса приостановила регулярное авиасообщение с другими странами и восстанавливать его начала через пять месяцев. Первыми странами, с которыми России договорилась об открытии границ с 1 августа, стали Великобритания, Турция и Танзания.
Мальдивы стали одной из первых стран, решивших открыть границы для иностранных туристов с 15 июля. «Мальдивы открылись первыми и смогут собрать тех, кто традиционно отдыхал на пляжах других зимних экзотических направлений. Бали, Доминикана и Таиланд остаются закрытыми для россиян», — отмечал в сентябре Forbes исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.