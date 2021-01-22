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12:37 (мск), источник: Коммерсантъ

РФПИ заключил контракт на поставку вакцины «Спутник V» в Венгрию

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Венгрия заключили контракт на поставку российской вакцины «Спутник V», сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Венгрия первой из стран ЕС одобрила применение препарата.

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Источник: РИА "Новости"

«РФПИ и венгерская сторона подписали контракт о поставке вакцин в Венгрию», — сказал Мурашко по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто (цитата по ТАСС). Сийярто сообщил, что вакцину поставят в три этапа. Сроки поставок не приводятся.

Ранее регулятор Венгрии одобрил применение российской вакцины. Но для использования препарата также необходимо одобрение общеевропейского регулятора. Россия подала заявку в Европейское агентство лекарственных средств на регистрацию «Спутника V». Научная экспертиза может начаться в феврале.

В Венгрии зарегистрировано 355,7 тыс. заражений коронавирусом. Умерли 11,2 тыс. человек.

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