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День в истории: 28 январяОткрытие Антарктиды, начало эпохи дворцовых переворотов и другие события, которые произошли в этот день
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00:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 28 января

Открытие Антарктиды, начало эпохи дворцовых переворотов и другие события, которые произошли в этот день.

Международный день защиты персональных данных

Ежегодно 28 января, начиная с 2007 года, отмечается Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day). Это праздник был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.

В Международный день правительства, парламенты, национальные органы по защите персональных данных и другие участники проводят мероприятия, направленные на повышение осведомленности о правах на защиту персональных данных и частную жизнь. Мероприятия могут включать в себя информационные кампании, ориентированные на широкую общественность, образовательные проекты для преподавателей и учеников, дни открытых дверей в организациях по защите персональных данных, а также конференции.

Международный день ЛЕГО

28 января отмечается праздник, объединяющий уже много поколений детей и взрослых, увлечённых сборкой конструкторов. Пожалуй, для большинства из них первой ассоциацией со словом «конструктор» становится название «Лего». И праздник этот носит название Международный день ЛЕГО.

Компания LEGO Group, основанная датским плотником Оле Кирком Кристиансеном в 1932 году, получила своё название спустя два года после того, как её создатель начал выпуск деревянных игрушек. Оно было образовано от начальных букв слогана «leg gotd», означающего буквально «играть хорошо».

На сегодняшний день каталог компании представляет собой разнообразные серии конструкторов разной возрастной, половой направленности, а также разного уровня сложности: от простых увеличенных в размере наборов для самых маленьких детей до наборов, в которых присутствуют микроконтроллеры, датчики и электродвигатели, способных увлечь даже взрослого человека. Все они подразделяются ещё и на тематические группы. Ассортимент наборов постоянно пополняется. Все они производятся на заводах и производственных линиях в Дании, Чехии, Венгрии и Мексике.

Эпоха дворцовых переворотов

28 января 1725 года, после смерти Петра I, в России началась эпоха дворцовых переворотов.

Эпоха дворцовых переворотов ― принятое в исторической литературе название периода в политической истории России, когда в результате борьбы придворных группировок при поддержке гвардии неоднократно происходила насильственная смена правителя или его ближайшего окружения. Термин был введен Ключевскими и закрепился за периодом 1725−1762 гг.

За 37 лет на российском престоле сменилось шесть императоров. Дворцовыми переворотами сопровождалось восшествие на престол Екатерины I (1725), Анны Иоанновны (1730), Елизаветы Петровны (1741), Екатерины II (1762).

Катастрофа «Челленджера»

28 января 1986 года космический челнок «Челленджер» разрушился в результате взрыва внешнего топливного бака на 73-й секунде полёта, что привело к гибели всех 7 членов экипажа. Катастрофа произошла над Атлантическим океаном близ побережья центральной части полуострова Флорида, США.

В результате поисково-спасательной операции со дна Атлантики были подняты многие фрагменты челнока, в том числе и кабина экипажа. Хотя точное время гибели экипажа неизвестно, выяснилось, что 3 его члена (Майкл Дж. Смит, Эллисон С. Онидзука и Джудит А. Резник) пережили разрушение «шаттла» и были в сознании — ими были включены персональные приборы подачи воздуха. Астронавты не смогли выжить при ударе жилого отсека о водную поверхность на скорости 333 км/ч.

После катастрофы программа «шаттлов» была свёрнута на 32 месяца.

Открытие Антарктиды

28 января 1820 года первой русской антарктической экспедицией на шлюпах «Восток» и «Мирный» под руководством Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева была открыта Антарктида.

Экспедиция Беллинсгаузена — Лазарева справедливо считается одной из самых важных и трудных антарктических экспедиций. Ею было пройдено в общей сложности 4 тыс. 972 мили — путь, в два с четвертью раза превышающий длину экватора. Плавание продолжалось 751 сутки, из них шлюпы находились на ходу 527 дней, причем 122 дня южнее 60-й параллели и 100 дней во льдах. Помимо географических открытий (материк Антарктида и 29 островов), экспедицией была сделана масса интересных и ценных астрономических, океанографических, синоптических и этнографических наблюдений.

Василий Ключевский

28 января 1841 года родился русский историк Василий Ключевский. Все труды ученого созданы на тщательном анализе источников. Для книги «Сказания иностранцев о Московском государстве» — изучено около 40 сказаний иностранцев о Руси XV—XVII вв.еков, «Древнерусские жития святых как исторический источник» — около 5000 житийных списков, а над «Курсом русской истории» Ключевский работал более 30 лет.

Ключевский вошёл в историю не только как выдающийся учёный-историк, но и как блестящий лектор, собиравший большие аудитории. Ключевский пробирался сквозь толпу к кафедре, начиная лекцию сразу, ещё на ступеньках к кафедре. Лекции он всегда читал тихо, несмотря на то, что аудитория всегда была переполнена. У Ключевского был хорошо поставленный голос. Заикание, от которого ему не удалось избавиться полностью, он преодолевал строя свою речь, что паузы, вызванные заиканием, становились смысловыми — он расставлял их в значимых местах речи.

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