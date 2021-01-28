00:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 28 января
Открытие Антарктиды, начало эпохи дворцовых переворотов и другие события, которые произошли в этот день.
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Ежегодно 28 января, начиная с 2007 года, отмечается Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day). Это праздник был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
В Международный день правительства, парламенты, национальные органы по защите персональных данных и другие участники проводят мероприятия, направленные на повышение осведомленности о правах на защиту персональных данных и частную жизнь. Мероприятия могут включать в себя информационные кампании, ориентированные на широкую общественность, образовательные проекты для преподавателей и учеников, дни открытых дверей в организациях по защите персональных данных, а также конференции.
28 января отмечается праздник, объединяющий уже много поколений детей и взрослых, увлечённых сборкой конструкторов. Пожалуй, для большинства из них первой ассоциацией со словом «конструктор» становится название «Лего». И праздник этот носит название Международный день ЛЕГО.
Компания LEGO Group, основанная датским плотником Оле Кирком Кристиансеном в 1932 году, получила своё название спустя два года после того, как её создатель начал выпуск деревянных игрушек. Оно было образовано от начальных букв слогана «leg gotd», означающего буквально «играть хорошо».
На сегодняшний день каталог компании представляет собой разнообразные серии конструкторов разной возрастной, половой направленности, а также разного уровня сложности: от простых увеличенных в размере наборов для самых маленьких детей до наборов, в которых присутствуют микроконтроллеры, датчики и электродвигатели, способных увлечь даже взрослого человека. Все они подразделяются ещё и на тематические группы. Ассортимент наборов постоянно пополняется. Все они производятся на заводах и производственных линиях в Дании, Чехии, Венгрии и Мексике.
28 января 1725 года, после смерти Петра I, в России началась эпоха дворцовых переворотов.
Эпоха дворцовых переворотов ― принятое в исторической литературе название периода в политической истории России, когда в результате борьбы придворных группировок при поддержке гвардии неоднократно происходила насильственная смена правителя или его ближайшего окружения. Термин был введен Ключевскими и закрепился за периодом 1725−1762 гг.
За 37 лет на российском престоле сменилось шесть императоров. Дворцовыми переворотами сопровождалось восшествие на престол Екатерины I (1725), Анны Иоанновны (1730), Елизаветы Петровны (1741), Екатерины II (1762).
28 января 1986 года космический челнок «Челленджер» разрушился в результате взрыва внешнего топливного бака на 73-й секунде полёта, что привело к гибели всех 7 членов экипажа. Катастрофа произошла над Атлантическим океаном близ побережья центральной части полуострова Флорида, США.
В результате
После катастрофы программа «шаттлов» была свёрнута на 32 месяца.
28 января 1820 года первой русской антарктической экспедицией на шлюпах «Восток» и «Мирный» под руководством Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева была открыта Антарктида.
Экспедиция Беллинсгаузена — Лазарева справедливо считается одной из самых важных и трудных антарктических экспедиций. Ею было пройдено в общей сложности 4 тыс. 972 мили — путь, в два с четвертью раза превышающий длину экватора. Плавание продолжалось 751 сутки, из них шлюпы находились на ходу 527 дней, причем 122 дня южнее 60-й параллели и 100 дней во льдах. Помимо географических открытий (материк Антарктида и 29 островов), экспедицией была сделана масса интересных и ценных астрономических, океанографических, синоптических и этнографических наблюдений.
28 января 1841 года родился русский историк Василий Ключевский. Все труды ученого созданы на тщательном анализе источников. Для книги «Сказания иностранцев о Московском государстве» — изучено около 40 сказаний иностранцев о Руси
Ключевский вошёл в историю не только как выдающийся