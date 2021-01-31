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День в истории: 31 январяМеждународный день ювелира, создание Кунсткамеры, первая Конституция СССР и другие события этого дня в истории
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00:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 31 января

Международный день ювелира, создание Кунсткамеры, первая Конституция СССР и другие события этого дня в истории.

Источник: AP 2020

Международный день ювелира

Ежегодно 31 января многие страны мира отмечают профессиональный праздник ювелиров. Считается, что идея этого праздника впервые возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России», который проходил в Костроме. Однако лишь в 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров было принято решение об учреждении официального дня. Дата 31 января была выбрана не случайно, ведь именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.

Источник: РИА "Новости"

Петр I подписал указ о создании Кунсткамеры

После посещения Англии и Голландии российский царь Петр I заинтересовался новшествами в виде кабинета «кунштов» («куншт» — редкость, чудо) и по возвращении на родину решил организовать подобный кабинет в России. 31 января 1714 года он учредил в Летнем дворце Санкт-Петербурга «Государев кабинет» — Кунсткамеру, который сегодня является одним из старейших музеев России.

В 1718 году коллекция экспонатов была уже такая большая, что царь приказал разработать проект нового отдельного здания. Уже после смерти Петра I Кунсткамера переехала в здание на Васильевском острове. Сегодня Кунсткамера — это Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (МАЭ РАН).

В Стамбуле напечатали первую печатную книгу с арабским шрифтом

31 января 1729 года в Турции была впервые напечатана книга с арабским шрифтом. Вообще первой подобной книгой должен был стать Коран, но религиозные деятели высказались резко против, а потому первой печатной книгой стал толковый словарь Джаухари, переведенный на турецкий язык.

Источник: AP 2020

Зарегистрирован товарный знак «Кока-Кола»

Несмотря на то, что сам популярный напиток появился благодаря Джону Пембертону еще в марте 1886 года как «лекарство от расстройств нервной системы», товарный знак «Кока-Кола» был зарегистрирован только 31 января 1893 года. Название и логотип появились раньше и были придуманы другом Пембертона Ф. Робистона. Все права принадлежали Пембертону, но после его смерти их у вдовы выкупил бизнесмен Аса Григгс Кэндлер, который запатентовал бренд и основал компанию The Coca-Cola Company.

Источник: РИА "Новости"

Принята первая Конституция СССР

После того, как в декабре 1922 года I съезд Советов СССР утвердил Декларацию и Договор об образовании СССР, возник вопрос о создании единой Конституции. Для подготовки документа было образовано шесть комиссий. В окончательной редакции Конституция была единогласно утверждена II Всероссийским съездом Советов 31 января 1924 года. Она стала первой Конституцией СССР и вошла в историю как Конституция СССР 1924 года — первый основной закон СССР. Следующая Конституция СССР была создана уже при Сталине в 1936 году.

Источник: AP 2020

Авиакатастрофа возле Анакапы

31 января 2000 года авиалайнер MD-83 авиакомпании Alaska Airlines совершал плановый рейс по маршруту Пуэрто-Вальярта—Сан-Франциско—Сиэтл, но неподалеку от Сан-Франциско у него отказал механизм перестановки стабилизатора. Самолет упал в Тихий океан в 4,5 километрах от побережья острова Анакапа (Калифорния). В результате катастрофы погибли все находившиеся на его борту 88 человек — 83 пассажира и 5 членов экипажа.

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