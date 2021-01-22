15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Польский Чернобыль» стал Меккой туристов (фото)
Мрачная таинственная атмосфера бывшей военной и ядерной базы привлекает множество гостей из Польши и других стран.
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Здесь же находился один из складов советского ядерного оружия на случай войны с Западом.
Бункеры от ракетных комплексов РСД-10 в окрестных лесах, заброшенные здания и таинственная аура «сталкерского» места в последние годы стала привлекать все больше и больше польских и зарубежных туристов, пишет CNN.
Городские власти немало заинтересованы в туристах, пополняющих местный бюджет. Они разметили пешеходную тропу протяженностью 13,5 км, на которой можно посмотреть 21 объект, например, дом, в котором жили офицеры, бывшую столовую, госпиталь, караульную башню, склады с подвалами, изолятор и многие другие объекты.
Анна Лысенко