Пранкер позвонил Трампу под видом известного телеведущего. Тот не понял подвоха

Пирс Морган — успешный британский журналист и телеведущий, соведущий программы Good Morning Britain («Доброе утро, Британия») на британском канале ITV. В 2011 году он сменил тележурналиста Ларри Кинга на посту ведущего популярного разговорного шоу, выходящего в пиковое время на телеканале Си-эн-эн (правда через три года шоу с участием Моргана закрыли из-за низких рейтингов).
Приятельские отношения между Трампом и Морганом заметно ухудшились на фоне пандемии коронавируса: телеведущий критиковал Трампа за неспособность справиться с пандемией должным образом.
На вопрос ведущего Би-би-си, почему Трамп вдруг неожиданно позвонил Моргану в октябре прошлого года, Морган припомнил, как он сказал, совершенно феерическую историю.
«Кто-то, представившись мной, смог дозвониться Трампу на борт Air Force One, — рассказал Морган. — Они поговорили какое-то время, Трамп был уверен, что это я».
Кто именно подшутил над Дональдом Трампом, пока неизвестно, но, если это правда, Трамп — не первый политик, ставший жертвой пранкеров.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывший тогда главой МИДа, и премьер-министр Канады Джастин Трюдо тоже становились жертвами телефонных розыгрышей в 2018 и 2020 году. Трюдо пранкеры позвонили под видом Греты Тунберг.
Однако этот инцидент снова поднял вопросы вокруг защищенности телефонных переговоров Дональда Трампа.
Би-би-си обратилась к Секретной службе за комментарием.
Морган активно поддерживал Трампа после его победы на президентских выборах в 2016 году, но за последний год резко изменил свое отношение к нему в противоположную сторону.
«Мы отлично поболтали, я всегда прекрасно ладил с Трампом», — заявил Морган, вспоминая прошлогодний звонок.
Однако ведущий добавил, что хронический нарциссизм Трампа и постоянное стремление, чтобы мир крутился вокруг него самого, превратили его в бесполезного лидера.
Говоря о дружбе, Морган отметил, что поведение Трампа после ноябрьских президентских выборов не шло ни в какие рамки и оно явно вело к беспорядкам, случившимся на Капитолийском холме 6 января.
«И тут я понял: все, между нами все кончено», — подытожил телеведущий.
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