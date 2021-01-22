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18:07 (мск), источник: BBC News Русская служба

Пранкер позвонил Трампу под видом известного телеведущего. Тот не понял подвоха

Дональду Трампу во время полета на президентском самолете Air Force One в прошлом году позвонил пранкер, представившийся известным британским телеведущим Пирсом Морганом. Об этом рассказал сам Морган.

Источник: GETTY IMAGES

Президент понял, что его разыграли, только когда позвонил настоящему Пирсу Моргану по пути во Флориду, куда Трамп ездил голосовать в прошлом году.

Предположительное нарушение правил безопасности произошло в октябре прошлого года, но об этом стало известно лишь сейчас, из интервью Моргана Би-би-си.

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Пирс Морган — успешный британский журналист и телеведущий, соведущий программы Good Morning Britain («Доброе утро, Британия») на британском канале ITV. В 2011 году он сменил тележурналиста Ларри Кинга на посту ведущего популярного разговорного шоу, выходящего в пиковое время на телеканале Си-эн-эн (правда через три года шоу с участием Моргана закрыли из-за низких рейтингов).

Приятельские отношения между Трампом и Морганом заметно ухудшились на фоне пандемии коронавируса: телеведущий критиковал Трампа за неспособность справиться с пандемией должным образом.

На вопрос ведущего Би-би-си, почему Трамп вдруг неожиданно позвонил Моргану в октябре прошлого года, Морган припомнил, как он сказал, совершенно феерическую историю.

«Кто-то, представившись мной, смог дозвониться Трампу на борт Air Force One, — рассказал Морган. — Они поговорили какое-то время, Трамп был уверен, что это я».

Кто именно подшутил над Дональдом Трампом, пока неизвестно, но, если это правда, Трамп — не первый политик, ставший жертвой пранкеров.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывший тогда главой МИДа, и премьер-министр Канады Джастин Трюдо тоже становились жертвами телефонных розыгрышей в 2018 и 2020 году. Трюдо пранкеры позвонили под видом Греты Тунберг.

Однако этот инцидент снова поднял вопросы вокруг защищенности телефонных переговоров Дональда Трампа.

Би-би-си обратилась к Секретной службе за комментарием.

Морган активно поддерживал Трампа после его победы на президентских выборах в 2016 году, но за последний год резко изменил свое отношение к нему в противоположную сторону.

«Мы отлично поболтали, я всегда прекрасно ладил с Трампом», — заявил Морган, вспоминая прошлогодний звонок.

Однако ведущий добавил, что хронический нарциссизм Трампа и постоянное стремление, чтобы мир крутился вокруг него самого, превратили его в бесполезного лидера.

Говоря о дружбе, Морган отметил, что поведение Трампа после ноябрьских президентских выборов не шло ни в какие рамки и оно явно вело к беспорядкам, случившимся на Капитолийском холме 6 января.

«И тут я понял: все, между нами все кончено», — подытожил телеведущий.

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