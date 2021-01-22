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20:29 (мск), источник: Ведомости

Кипр открывает въезд для туристов из всех стран с 1 марта

Кипр открывает границы для туристов из всех стран мира с 1 марта 2021 г., сообщил замминистра туризма страны Саввас Пердиос. Об этом он заявил государственному телеканалу CyBC, сообщает туристический портал «Турпром».

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Источник: РИА "Новости"

«Туристы смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного результата на COVID-19», — сказал он.

По словам чиновника, все страны будут разделены на три категории по цветам в зависимости от эпидемиологической обстановки.
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Граждане тех, что окажутся в «зеленой» зоне, смогут не проходить тестирование на коронавирус по прибытии на Кипр. Люди, въезжающие из государств «оранжевой» зоны, будут обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19 перед посадкой в самолет. Жителям стран из «красной» зоны, в которую попала Россия, необходимо пройти тестирование и перед полетом, и после прибытия на место.

Кипр запретил иностранцам въезжать в страну в середине марта прошлого года. Решение было обусловлено распространением в мире коронавирусной инфекции, о пандемии которой Всемирная организация здравоохранения заявила 11 марта 2020 г.

По данным университета Джонса Хопкинса, за все время коронавирус обнаружили у 29,6 тыс. жителей Кипра. Из них 178 умерли в результате заражения. Максимальный суточный прирост заболевших был зафиксирован в стране 29 декабря 2020 г. — 907 случаев. 21 января вирус нашли у 164 человек.

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