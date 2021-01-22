18:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Германии выпустили упрощенную версию Библии для молодежи
Она адаптирована к стилю и языку общения представителей поколения Z.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Немецкое библейское общество выпустило новую версию Священного Писания для молодежи. Книга под названием BasisBibel предназначена для чтения онлайн со смартфона и переписана «доступным» языком.
В ней не используют греческие слова и иврит, максимально упрощен слог, а предложения написаны коротко и четко, чтобы любой представитель поколения Z смог без труда прочитать и понять смысл книги, сообщает Deutsche Welle. Сообщается, что над новым упрощенным текстом работали 1100 человек.
По словам эксперта по религии Михаэля Шмиделя, в адаптации Библии к новым условиям времени нет ничего удивительного, ведь цель Священного Писания — быть ближе к людям.
Авторы BasisBibel надеются, что современный перевод поможет молодым людям лучше понять Библию и больше интересоваться христианской религией в целом.
Екатерина Гура